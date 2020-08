Promo Realme Youth Days: Meilleures offres sur Realme 6, Realme X50 Pro et plus

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 11:40:16 IST

La vente Youth Days de Realme a été mise en ligne hier (24 août) sur Realme.com, le site Web d’Amazon et Flipkart, et se poursuivra jusqu’au 28 août. Pendant la vente, Realme offrira jusqu’à 60% de réduction sur ses smartphones, accessoires mobiles, smartwatch, bracelets de fitness et plus encore.

La vente Realme Youth Days comprendra également des ventes flash qui auront lieu à 12 heures tous les jours. Selon le site Web, le bracelet de montre Realme, Realme Buds Air et plus seront disponibles à l’achat lors de ces ventes flash.

Une offre à laquelle vous ne pouvez pas refuser, manquer ou résister!

le # realme6i sera disponible à la vente du 24 au 28 août pendant la #realmeYouthDays.

Dépêchez-vous, temps limité seulement! Dirigez-vous ici: https://t.co/PqMys5pPT4#PowerfulPerformanceProDisplay pic.twitter.com/6vdIdlREQQ – realme (@realmemobiles) 23 août 2020

Realme accueillera également une “activité festive” où les utilisateurs pourront “tourner et gagner”. Le gagnant pourrait recevoir Buds Q ou Buds Neo comme prix.

Au niveau des smartphones, Realme 6 (Critique) sera disponible à un rabais de Rs 1 000 et commencera à vendre à Rs 13 999. Realme X2 Pro (Critique) sera disponible à un prix de départ de Rs 26 999, en baisse de Rs 3 000, Realme X se vendra à un prix de départ de Rs 15 999, contre 17 999 Rs et Realme X50 Pro (premières impressions) sera disponible à un prix de départ de Rs 36 999, en baisse de Rs 3 000. Les acheteurs pourront également acheter Realme Watch à Rs 3499, en baisse de Rs 500, Realme Buds Air à Rs 3899, après une remise de Rs 100, Realme Band à Rs 1299 après une remise de Rs 200 et Realme Buds Neo à Rs 2499 , en baisse de Rs 500.

