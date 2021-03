Promettant plus de 800 ch. Mercedes montre des images de la radicale AMG GT 73

Après avoir été pris en photo d’espionnage, Mercedes a décidé de publier les premières images du futur moteur haut de gamme de la famille AMG GT, la Mercedes-AMG GT 73, avec un avertissement: ne vous laissez pas berner par le calme posture de cette bête!

En fait et bien que « pris » dans une sorte de « repos de guerrier », c’est Mercedes elle-même qui met en garde contre les différentes spécificités qui rendent cette proposition plus – beaucoup plus! – qu’une GT 63. A commencer par les nouveaux conduits d’admission d’air centraux, combinés à d’autres, latéraux, avec des lamelles qui ne sont plus horizontales, mais légèrement perpendiculaires.

Toujours selon les photos maintenant publiées, la Mercedes-AMG GT 73 semble également faire ses débuts avec de nouvelles jantes en alliage, avec confirmation du modèle à apparaître à travers une plaque sur le côté, à côté du passage de roue avant, où vous pouvez lire à la place. du «traditionnel» «V8 Biturbo 4Matic +», un «V8 Biturbo E Performance» encore plus spécial.

Le nouvel emblème synonyme de puissance

De plus, bien que la marque star refuse de révéler la moindre donnée sur ce nouveau modèle, des rumeurs indiquent qu’il dispose, sous le capot avant, d’un système de propulsion hybride rechargeable, traduit en un V8 essence de 4,0 litres, accompagné d’un moteur électrique. moteur et une batterie ultra-légère. Tout cela pour garantir une puissance totale qui, en principe, devrait dépasser 800 ch, notamment parce que, dans le Mercedes-AMG GT Concept 2017, la puissance annoncée était fixée à 805 ch.

LIRE TROP

Mercedes se prépare à abandonner l’AMG GT R dès 2021

De plus, le Concept a également annoncé une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en moins de trois secondes.

Concernant les photos désormais publiées, elles font partie d’une séance photo faite spécifiquement pour l’annonce du renforcement des liens entre Mercedes-AMG et l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas F1, qui, garantit la marque star, «permettra d’approfondir le partage des connaissances entre les deux parties, en vue du développement des technologies d’électrification du futur, à appliquer, aussi bien dans le sport automobile que sur les routes de tous les jours ».

Trois des stars les plus éblouissantes à apparaître à l’horizon: la Mercedes-AMG GT 73, la Mercedes W12 et la Mercedes-AMG One

Le président de Mercedes-AMG, Philipp Schiemer, a ajouté que le label «E Performance» sera utilisé pour promouvoir «quelle est l’interprétation de l’entreprise d’une technologie hybride puissante et efficace pour les futurs modèles de route».

Par ailleurs, le constructeur a également salué le partage de technologie entre les deux sociétés et qui a permis, par exemple, de confirmer l’extrême fiabilité et la résistance de son turbocompresseur électrique, qui «a résisté aux conditions extrêmes auxquelles il a été soumis., En Formule 1 », permettant« d’être appliquée, prochainement, dans les modèles de production AMG ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂