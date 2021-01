Promet des accords avec les compagnies d’assurance. Volvo présente Care Key

Précisément dans le but d’améliorer la sécurité routière, Volvo vient de faire connaître la technologie Care Key, qui vise à prévenir les excès de vitesse, soit par le propriétaire du véhicule, soit par d’autres conducteurs qui peuvent profiter de la voiture.

De série sur tout véhicule Volvo nouvelle année / modèle 2021, la technologie Care Key permet aux conducteurs de définir non seulement leur propre limite de vitesse, mais également des limites pour toute famille, amis ou même étrangers à qui ils prêtent la voiture; y compris, rappelle Volvo dans un communiqué, des jeunes inexpérimentés avec un permis de conduire récent.

De plus, en plus des avantages de sécurité, cette technologie peut également apporter d’autres avantages aux clients qui l’utilisent. Volvo a révélé qu’il avait invité plusieurs assureurs de différents marchés à entamer des discussions, en vue d’offrir des conditions plus avantageuses à la communauté Volvo, en utilisant certaines des innovations de la marque en matière de sécurité.

Toujours sur ce sujet, la marque suédoise ajoute que, si les spécifications peuvent varier d’un marché à l’autre, Volvo Cars espère pouvoir annoncer le premier de ces accords, très prochainement.

«Nous pensons qu’un constructeur automobile a la responsabilité d’améliorer la sécurité routière», déclare Håkan Samuelsson, président-directeur général de Volvo Cars. Soulignant que «la limite de vitesse que nous avons annoncée récemment et maintenant Care Key fait partie de cette conviction. Il y a beaucoup de gens qui sont même prêts à partager leur voiture avec leur

famille et amis mais qui ne sont pas sûrs que ce partage se fera en toute sécurité. Care Key se présente comme une bonne solution pour ces cas. »

