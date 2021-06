Promesa se dirige vers Xbox et Nintendo Switch en juin

Fantastico Studio et Julian Palacios Gechtman ont annoncé leur jeu d’aventure sentimentale Promesa. Ce titre unique déjà lancé le Vapeur et PlayStation systèmes, mais il n’examine pas une pleine Xbox et Nintendo Commutateur de libération. Il s’agit d’un voyage inspiré d’une conversation entre un grand-père et un petit-enfant à une époque différente.

Les critiques et les fans ont qualifié ce titre de « type différent d’expérience de jeu vidéo ». Les joueurs ressentent un sentiment unique de nostalgie mélangé à des visions de lieux imaginaires et de lieux surréalistes. Promenez-vous dans plusieurs vignettes tout en profitant d’un monde merveilleux envoûtant et onirique.

En son coeur, Promesa est une expérience contemplative qui vous fera errer à travers les rêves. Explorez des souvenirs, des fantasmes et plus encore nés d’un dialogue entre grand-père et petit-enfant. Ce monde est à la fois unique et surréaliste, et de nombreux joueurs apprécient son atmosphère.

Pour les développeurs, il s’agit d’un projet personnel qui touche de très près. En écoutant les expériences et le passé du grand-père, le présent et le passé forment un flux d’images uniques, personnelles et partagées.

Interagissez avec des souvenirs de maisons, de rues et de lieux imaginaires. Il s’agit d’un voyage contemplatif qui explore ce qui se passe lorsque nous rêvons d’expériences que nous n’avons jamais vécues. Profitez de l’expérience lente et relaxante et concentrez-vous sur l’exploration contemplative qu’offre le jeu dans son environnement apaisant.

Chaque partie de ce titre dure en moyenne environ 45 minutes de jeu. Et chacun est différent car il faudra plusieurs parties pour voir chaque scène du jeu. Les fans remarqueront immédiatement que le jeu a un style visuel distinct mélangeant des graphismes en pixels avec une lumière haute définition.

Cela crée un regard étrange mais artistique sur le monde et place des environnements oniriques au premier plan de la présentation. Profitez des villes argentines et italiennes, des peintures de rêves et bien plus encore dans cette expérience méditative.

Le jeu a été développé par une équipe de 4 personnes après que le développeur principal ait parlé à son grand-père. Il lui a dédié ce titre et l’a mixé dans une bande-son acoustique qui utilise plusieurs instruments. La musique présente des tons et des réalités multiples bien qu’elle soit une présentation cohérente de l’ambiance thématique.

Ce titre est bon pour les utilisateurs de tous âges. C’est un jeu d’aventure indépendant et doit être considéré comme un voyage relaxant. Plus d’informations peuvent être trouvées sur la page Steam du jeu alors que le titre se prépare à être lancé sur les plates-formes de console.

Promesa est disponible sur PS4 et Steam, mais il sortira très bientôt sur Nintendo Switch et Xbox.