Projet Roblox: Codes One Piece (décembre 2020)

Notre projet Roblox: One Piece Codes a la liste la plus à jour de codes OP fonctionnels que vous pouvez échanger contre des bonus XP supplémentaires et beaucoup d’argent, alias Beli. Utilisez ces récompenses pour progresser plus rapidement, acquérir de nouvelles compétences et devenir encore plus fort pour vaincre des ennemis de plus haut niveau!

Tous les projets: Liste des codes One Piece

Nous vous tiendrons au courant avec les codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Projet: Codes One Piece (Fonctionnement)

gg – Échangez le code pour 30 minutes de 2x XP

– Échangez le code pour 30 minutes de 2x XP salut – Échangez le code pour 30 minutes de 2x XP

– Échangez le code pour 30 minutes de 2x XP légendaire – Utiliser le code pour 100 000 Beli et 5 XP Drink XP

– Utiliser le code pour 100 000 Beli et 5 XP Drink XP secret – Utiliser le code pour une réinitialisation du point de statistique

– Utiliser le code pour une réinitialisation du point de statistique byestat – Utiliser le code pour une réinitialisation du point de statistique

Projet: Codes One Piece (expiré)

Il n’y a pas de codes Project: One Piece expirés pour le moment.

Comment utiliser le projet: Codes One Piece

L’échange de codes dans Project: One Piece est un peu différent des autres jeux Roblox mais reste un processus facile. Après avoir personnalisé votre personnage et entré dans le jeu pour la première fois, appuyez sur le bouton M de votre clavier pour faire apparaître un tas de boutons différents en bas de l’écran. Cliquez sur Options en bas à droite de l’écran et vous pouvez entrer vos codes ici. Copiez-les exactement comme indiqué ci-dessus. Vous ne devriez pas avoir besoin d’appuyer sur Entrée; votre récompense sera utilisée une fois que le code complet aura été écrit.

Description du jeu et mise à jour récente

Il est recommandé de jouer sur PC Journal de mise à jour:

– Assistance mobile

– Fruit du phénix

– Corrections de bugs Fruits du diable actuels:

– Revive, Love, Spin, Door, Gravity, Control, Light, Quake, Barrier, String, Ice, Dark, Lightning, Phoenix FAQ:

– 1 fruit du démon apparaît toutes les 30 minutes / Désapparaît 15 minutes sous les arbres

– Appuyez sur N pour déposer des fruits

– Les boss prennent 5 minutes pour réapparaître

– Les boss ont 1/100 de chances de larguer une arme légendaire

– La plupart des îles ont une quête

Si vous recherchez des codes pour d’autres jeux, nous en avons une tonne dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.