Projet Athia, la nouvelle grande franchise Square Enix?

Ou pas, vu les temps qui courent

Cela faisait partie du lancement de PlayStation 5, dans le cadre de la non-participation de Sony à l’E3, et bien que depuis lors, l’agitation provoquée se soit considérablement refroidie, Projet Athia il continue d’être l’objet de l’attention de beaucoup, preuve de l’attente qu’il génère. Compte tenu de cela, voir le rythme de développement de Square Enix avec ses grands projets ces dernières années (Final Fantasy XV, Remake de Final Fantasy VII ou Kingdom Hearts III), mieux vaut se mettre à l’aise pour l’attente, toute nouvelle information, comme celle à venir dans ce cas de Imran Khan c’est bienvenu, surtout si cela n’implique pas de ouï-dire trop élevé.

Comme cela a déjà été publié sur des portails tels que Resetera, Square Enix rêve de convertir Projet Athia (ou son titre final, encore à annoncer) dans l’une de ses nouvelles grandes franchises, le plaçant au même niveau que les classiques comme Quête du dragon ou ceux déjà mentionnés Final Fantasy ou Kingdom Hearts, qui donne déjà un aperçu du niveau d’investissement que la multinationale japonaise est prête à atteindre, avec le plein soutien du PDG de la société, Yosuke Matsuda. Le niveau de confiance avec le projet est tel que Sony va participer à sa campagne promotionnelle, comme déjà vu, en plus de la présentation de sa nouvelle console elle-même, sur les différents réseaux sociaux Sony après l’annonce.

Cependant, cette attente semble exister maintenant, car au début, et de l’intérieur, le projet était pratiquement caché, et même à ceux qui y ont travaillé, indiquant même à tort qu’il s’agissait de la prochaine tranche numérotée de Final Fantasy, quelque chose qui a manifestement semé la confusion lorsqu’il a été rendu public.

Parallèlement à cela, il a été publié cette semaine que Projet Athia, bien qu’il arrivera sur PlayStation 5 et PC dès le premier instant, il restera exclusivement sur la console Sony pendant au moins 2 ans, comme cela se fait déjà avec Remake de Final Fantasy VII. Sur le plan personnel, on savait déjà que Gary Whitta, responsable du scénario de « Rogue One: A Star Wars Story », mais maintenant on sait que quelqu’un du casting de « Charlie’s Angels » fera également partie du projet en tant que star , afin que nous puissions nous assurer que le campus final aura suffisamment de points attractifs pour attirer le grand public.

Cependant, en tenant compte de l’historique dans les cas qui pourraient être considérés comme récents Final Fantasy XV, Je n’ai pas d’autre choix que de remettre en question l’objectif de Square Enix de convertir Projet Athia en une nouvelle icône de masse, craignant que tôt ou tard il finisse par devenir Final Fantasy XVI (ou avec un autre nom, au cas où ils renonceraient à la numérotation classique).

Regarder le développement tortueux de Kingdom Hearts III ou Final Fantasy XV, avec des embardées et des changements qui ont constamment reporté sa sortie, et compte tenu du temps qu’il a fallu pour créer la première partie (vraisemblablement de beaucoup) de Remake de Final Fantasy VII, le temps d’attente jusqu’à une nouvelle livraison numérotée peut être trop long pour les équipes de développement, même si elles peuvent être étendues sur la base d’un chéquier, peut forcer les mouvements à satisfaire les investisseurs et équivalents, qui sont ceux qui finissent par couper le morue dans l’industrie. Entre maintenant et la fin de l’année prochaine (étant extrêmement optimiste), ou plus probablement 2022, tout peut arriver, y compris l’annonce de plus de franchises Square Enix AAA à développer en parallèle, puisque les connaissant, les décisions logiques ne sont pas vos favoris.