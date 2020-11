"Projet 007": Le "Tueur à gages"-Les fabricants travaillent sur un jeu Bond

IO Interactive est surtout connu pour la série « Hitman » autour de l’agent 47. Maintenant, le studio danois se tourne vers un autre agent secret – James Bond! Nous n’en savons pas encore trop.

Dans une vidéo en direct, IO Interactive a dévoilé un nouveau jeu jeudi après-midi: « Project 007 », le titre provisoire, sera un jeu vidéo James Bond que les créateurs de « Hitman » développeront et éditeront eux-mêmes. Certes, la vidéo ne révèle pas grand-chose: un canon de pistolet de l’intérieur, la musique emblématique de Bond et le logo du pistolet bien connu sont toutes des références que nous avons jusqu’à présent sur le jeu.

Histoire d’origine de l’agent secret de renommée mondiale

Il y a un peu plus de nourriture pour les impatients sur le site du jeu: « Project 007 » est censé offrir une « histoire Bond complètement indépendante ». « Les joueurs suivent les traces de l’agent secret le plus populaire au monde pour obtenir leur statut d’agent 00. » IO Interactive décrit le jeu comme « la toute première histoire Origin pour James Bond ». Cela prendra un certain temps avant que ce soit terminé: le studio embauche actuellement de nouveaux employés pour travailler sur le jeu.

Un jeu 007 réalisé par des professionnels furtifs

L’idée de base du « Projet 007 » semble fraîche et intéressante: au lieu de transformer les joueurs directement en Bond, le jeu pourrait les transformer en un rouage initialement insignifiant dans la machinerie des services secrets. Devons-nous travailler pour notre autorité aussi insidieusement que l’agent 47 le fait dans les jeux « Hitman »? Attendez. Dans tous les cas, James Bond ne devrait pas être entre de mauvaises mains avec le studio.