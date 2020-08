Project Xcloud Disparaît Sur Ios: L'application A Expiré

Juste hier nous avons commenté les inconvénients que Microsoft a dû apporter XCloud aux appareils iOS, cela était dû au fait que “les jeux proposés dans un abonnement doivent être la propriété ou sous licence exclusive du développeur “, Et c’est un gros problème pour le service, car nous avons non seulement des titres de Xbox Game Studios, mais aussi d’un grand nombre de développeurs et d’éditeurs différents. L’une des grandes vertus du Xbox Game Pass, il devient le plus gros inconvénient d’amener le service au système d’exploitation de la pomme mordue, qui présente des restrictions assez sévères.

Ceux de Redmond ont toujours essayé d’apporter ce grand service à tous les endroits possibles, de cette façon nous pouvons profiter d’un grand catalogue de jeux où et quand nous voulons; tout cela grâce à nos appareils mobiles ou tablettes. Cette idée semble s’estomper avec le temps puisqu’elle ne sera pas possible, Microsoft a présenté une version bêta de Project xCloud en février, qui est sur le point de se terminer et il n’y a aucune intention de le mettre à jour. Tout pointe vers le service ne sera pas disponible sur les appareils iOS en septembre.

La fin de l’essai de Project XCloud sur iOS

Pour le moment, l’application n’est plus accessible, en raison des politiques d’Apple, l’application qui n’a pas été mise à jour depuis 90 jours, il expirera automatiquement pour tous vos utilisateurs. Environ 90 jours qui se sont terminés hier, le 5 août, ce qui signifie qu’aujourd’hui, l’un des 10 000 utilisateurs qui ont participé à ce test trouvera un message informant de cette expiration s’il tente d’y accéder.

Cependant, au final, tout revient au même, en raison des grandes restrictions que l’entreprise impose à ses applications, il en résulte que certains services tels que XCloud n’ont pas été possibles sur leurs appareils mobiles. Project xCloud n’est pas le premier service à essayer d’atteindre la plate-forme, Google Stadia et GeForce Now de Nvidia ne sont pas disponibles sur iOS, et il semble que cela ne changera pas de sitôt. Pour le moment, XCloud n’est plus disponible sur iOS à partir d’aujourd’hui et ne sera lancé pour les téléphones Android que le 15 du mois prochain.