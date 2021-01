Project Wunderwaffe est un nouveau titre de guerre où les joueurs aident les nazis à gagner la Seconde Guerre mondiale

Du développeur Gameparic vient une expérience stratégique unique à l’époque de la Seconde Guerre mondiale qui met les joueurs au défi de renverser la vapeur de l’offensive allemande. Dans Projet Wunderwaffe, les joueurs incarnent les nazis et doivent aider à construire une super-arme qui ne manquera pas de les gagner. Gameparic a annoncé plusieurs titres ces derniers mois, et cela semble être le plus stratégique du peloton.

Ce titre entraîne les joueurs dans une guerre où ils incarnent l’ennemi du monde. Alors que les Alliés et les Soviétiques continuent d’avancer des deux côtés, les joueurs devront inverser le sort du chemin en construisant et en terminant une super-arme. Bien que le jeu évite le terme nazi, son thème de la Seconde Guerre mondiale indique automatiquement que les joueurs aident les nazis à gagner une guerre et à changer le destin du monde.

Revenez à l’époque de la guerre de la Seconde Guerre mondiale en vous asseyant à la table de commandement dans l’Allemagne nazie. Alors que la guerre touche à sa fin, les joueurs font partie d’un empire qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Au fond d’une base militaire secrète, les joueurs sont chargés de construire une arme d’une puissance sans précédent et de renverser le cours de la guerre une fois pour toutes.

Les Alliés approchent de l’Ouest tandis que les Soviétiques arrivent de l’Est. Alors que l’Allemagne se trouve en pleine retraite, le chaos et la peur dominent la morale de vos hommes car les soldats ont oublié ce qu’est la victoire. Il n’y a aucun espoir et la défaite est inévitable à ce stade.

C’est à ce moment-là que l’état-major décide de placer tous leurs animaux de compagnie sur un seul bastion d’espoir. Dans une base secrète cachée au fond de la montagne, les commandants allemands tiennent bon pour défendre votre installation et tentent de préparer une arme qui mettra fin à la guerre. C’est Projet Wunderwaffe, et le sort de la Seconde Guerre mondiale repose entre vos mains.

Construisez une base, engagez votre personnel et observez la croissance de votre installation secrète sous un réseau de couloirs et de salles. L’objectif est de créer un fonctionnement efficace tout en gérant l’électricité, l’eau et l’air pur. Une fois votre base fondée, le prochain objectif est de vous concentrer sur votre tâche lorsque vous construisez des laboratoires, des centres d’opérations, des salles d’essais, des champs de tir et bien plus encore.

Vous construisez un appareil qui peut mettre fin à la guerre. Dans cette base souterraine, vous devez coordonner des équipes pour rassembler les matériaux nécessaires tout en recrutant lentement les meilleurs scientifiques possibles. Votre travail consiste à créer des armes dont le monde n’a pas entendu parler. Il peut s’agir d’un projectile qui perce l’armure, d’un plus tard qui tire depuis l’espace, ou partout où vos recherches vous mènent.

Pendant que vous gérez la base souterraine, vous devez également la garder cachée et défendre ses points d’accès aériens. Les Alliés et les Soviétiques travaillent sans relâche pour trouver votre base, et vous devrez contester avec des pots-de-vin, des défis et la peur. Faites attention car votre base pourrait avoir un certain nombre de complications causées par des ressources extérieures.

Ce titre convient à la plupart des publics. Bien qu’il dépeint un point d’histoire assez intense, il est important que les joueurs se rendent compte qu’il s’agit principalement d’armes et moins de guerre.

Projet Wunderwaffe n’a pas encore de date de sortie. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du développeur. Ils ont des tonnes de simulations et d’expériences différentes pour que les joueurs puissent profiter de toutes les sorties sur Vapeur.