“Project Panther”: Pourquoi Wirecard a-t-il voulu avaler Deutsche Bank?

Alors que les doutes sur le sérieux de Wirecard grandissaient, le processeur de paiement envisageait un grand coup: il prévoyait de reprendre la plus grande banque allemande – une idée audacieuse.

Quelques mois avant l’implosion de Wirecard, la direction de l’entreprise a eu une idée: le prestataire de services de paiement voulait racheter Deutsche Bank. Selon le «Financial Times», un rachat paraissait attractif pour Wirecard pour deux raisons: d’une part, une telle démarche aurait été l’aboutissement de l’essor rapide de l’entreprise. D’un autre côté, il y aurait eu un moyen de dissimuler des années de fraude.

Wirecard 1,20

Comme l’a rapporté l’agence Bloomberg, Wirecard a commandé une étude de faisabilité au cabinet McKinsey, qui a été présentée à la direction de Wirecard en novembre dernier. Un nom de l’institut fusionné circulait déjà: Wirebank. Cela “remodelerait fondamentalement” le système financier et “agirait comme une fintech – à l’échelle d’une banque mondiale”, a-t-il déclaré. La fusion pourrait dégager des bénéfices supplémentaires de six milliards d’euros par an.

A cette époque, Deutsche Bank et Wirecard étaient évaluées à environ 14 milliards d’euros chacune en bourse. McKinsey a promis à une société fusionnée une capitalisation boursière de près de 50 milliards d’euros. Comme le rapporte le “Spiegel”, le patron de Wirecard Markus Braun a été inclus dans le plan en tant que président du conseil d’administration de la “Wirebank”. Christian Sewing, PDG de Deutsche Bank, devrait se voir proposer la présidence du conseil de surveillance. Le nom de code de l’attaque de la maison traditionnelle: “Project Panther”.

Un tel accord aurait non seulement satisfait l’ego de la suite exécutive de Wirecard, mais aurait également pu résoudre un problème qui menaçait désormais l’existence du processeur de paiement: environ 1,9 milliard d’euros, censés se trouver dans des comptes en fiducie auprès de banques philippines, avaient disparu ou n’avaient jamais eu lieu. existe – et une part importante des ventes à des tiers en Asie était apparemment basée sur de fausses transactions. Pendant ce temps, le système menaçait d’être exposé.

Jugement destructeur

Pendant des mois, le “Financial Times” a accusé à plusieurs reprises Wirecard de comptabilisation incorrecte des filiales étrangères. Les doutes sur le sérieux de l’entreprise grandissent. Les activités de Wirecard étant incluses dans l’énorme bilan de Deutsche Bank, Wirecard aurait peut-être réussi à dissimuler davantage la supercherie ou à comptabiliser l’argent manquant en tant que dépenses dans le processus de fusion.

Mais cela s’est avéré différent. Wirecard a été contraint de réfuter les allégations et a engagé KPMG avec un audit spécial. Et sans le feu vert des auditeurs qui ont passé au crible les livres du prestataire de services de paiement, les pourparlers de fusion n’étaient même pas rudimentaires.

Le bilan de santé impeccable tant attendu n’est pas venu. KPMG a rendu à Wirecard un témoignage accablant: la direction a entravé les enquêtes et a renforcé les contrôles internes. Un peu plus tard, Wirecard a déposé son bilan. Le PDG de longue date Markus Braun est en garde à vue, l’ex-CFO Jan Marsalek est entré dans la clandestinité. L’ancien haut vol de la bourse est liquidé et écrasé. Pendant ce temps, Deutsche Bank n’exclut pas la possibilité d’acquérir des pièces auprès de Wirecard. Cependant, CEO Sewing est sceptique. Les acquisitions doivent toujours créer de la valeur pour les actionnaires, dit-il. Mais surtout, les nouvelles pièces doivent être meilleures que votre propre offre – et c’est “un obstacle de taille”.