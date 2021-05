« Project Cowboy » est le dernier spin-off de PUBG Wild West

Une spin-off de PUBG avec le thème de Far West, actuellement intitulé Project Cowboy, a apparemment été annoncé sur un site Web sud-coréen.

#PUBGLe mode personnalisé de l’Ouest – Armes Old West uniquement, sortira en tant que titre indépendant. Un nouveau jeu de tir en monde ouvert nommé « Project COWBOY » avec des plans de sortie pour console et PC. Krafton a déclaré au média sud-coréen Bloter que « COWBOY est un nouveau jeu IP PUBG … » pic.twitter.com/C6XzOd4TLY – PlayerIGN (@PlayerIGN)

Le filtre PUBG PlayerIGN a traduit un article du média sud-coréen Bloter, qui semble confirmer une nouvelle version de la console et du PC. Ce jeu, qui s’appelle actuellement Projet cowboy, se déroulera dans le Far West, n’autorisant que les armes de style Old West.

Les commentaires de Krafton sur le site Web confirment que « Cowboy est un nouveau jeu IP PUBG », ce qui signifie que le jeu pourrait être le troisième spin-off de la série. Des offres d’emploi sont déjà apparues sur leur site Web, détaillant les rôles spécifiques dans la production de Project Cowboy.

Project Cowboy a été créé à la « demande populaire » des joueurs, parmi lesquels il y avait un « désir pour ce genre », selon Krafton. Il était initialement basé sur un jeu personnalisé pour PUBG. Cette version personnalisée sur le thème du Far West était basée sur Miramar et empêchait les joueurs d’utiliser des armes autres que des pistolets et des Win94.

Dans une vidéo récente de PlayerIGN, il a été déclaré que Krafton fabriquait également PUBG 2 et que l’équipe resterait similaire au premier match.