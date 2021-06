La suite du dernier succès de Remedy ne sera pas comme vous l’espériez. Project Condor est la suite de Control et sera multijoueur.

Avec des titres comme Max Payne ou Alan Wake dans ses pistes, tout le monde pourrait dire que Remedy Entertainment s’intéresse aux jeux multijoueurs. Mais il semble que nous ayons eu tort, car c’est exactement la direction dans laquelle le Suite de contrôle.

Dans un récent article officiel, le directeur de la franchise Control Mikael Kasurinen, parle à propos du projet Condor.

Selon leurs instructions, ce nouveau jeu sera un spin-off multijoueur basé sur l’univers qu’ils ont créé en 2019. »Control est avant tout un monde, un lieu qui abrite une multitude d’histoires, d’événements et de personnages» Explique le créatif.

«Un endroit où se produisent des choses inattendues, étranges et extraordinaires. Nous avons commencé avec l’entrée de Jesse dans la Maison immémoriale, mais il y a plus [historias] dans ce monde. Beaucoup, beaucoup plus«.

Nous comprenons qu’il y aura du scepticisme concernant le multijoueur. Bien sûr, on espère que la plupart de ces histoires seront racontées à travers de nouveaux épisodes de base ou des médias équivalents (tels que des bandes dessinées ou des séries télévisées), mais peut-être qu’un titre multijoueur ne correspond pas vraiment à cette idée. «Nous comprenons qu’il y aura du scepticisme concernant le multijoueur» Kasurinen s’avance.

«Mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans compromettre notre ADN ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser nos angles, nos techniques et nos habitudes, mais nous l’avons mis en place comme un défi passionnant : à quoi ressemblerait un jeu Remedy multijoueur ?«

Franchement, nous ne savons pas : il n’y a aucun indice sur le type d’expérience qu’il offrira, qu’il soit coopératif ou compétitif, avec une grande progression dans le style de The Division ou quelque chose qui s’apparente plus à une bataille royale.

Sans plus d’indices à cet égard, pour l’instant, nous nous contentons de savoir que Project Condor aura à nouveau l’empreinte 505 Games, qui a également signé pour le jeu original à succès. «Le contrôle est plus qu’un lieu, un personnage ou une histoire. Nous avons plus. Quelque chose d’ambitieux. »

«Comme le dit l’annonce d’aujourd’hui, une « collaboration de haut niveau pour étendre la franchise Control avec un jeu à plus gros budget a été décrite ». Malheureusement je ne peux pas aller plus loin » Ajouter, « mais il suffit de dire que je suis très enthousiaste quant à l’avenir de la franchise Control«.