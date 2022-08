Project Cars et Project Cars 2 seront supprimés des marchés numériques les 3 octobre et 21 septembre, respectivement, selon une annonce de Slightly Mad Studios

Depuis le lancement de leur premier courses jeu sur Kickstarter il y a près de dix ans, le Voitures de projet les créateurs de séries ont connu d’énormes progrès. Depuis lors, l’équipe a fait beaucoup d’efforts pour constituer une base de fans de joueurs engagés.

Project Cars a été créé pour offrir aux joueurs une véritable alternative aux séries Forza et Gran Turismo lors de sa première publication en 2015 pour le Playstation 4 et Xbox Une. Le jeu, qui comprend 23 hippodromes du monde entier et 74 automobiles entièrement sous licence, a été lancé pour être acclamé par les joueurs et les critiques. Studios légèrement fous ont maintenant confirmé la radiation des jeux des magasins numériques. Une suite a immédiatement suivi en 2017 et a considérablement amélioré l’original à pratiquement tous les égards.

La raison de la radiation des deux jeux est l’expiration des licences des différentes voitures et pistes, selon un communiqué publié sur la page Twitter officielle du jeu. Le 21 septembre, Project Cars 2 sera le premier jeu à être retiré de la liste, selon les créateurs, membres d’EA Codemasters. Quelques semaines plus tard, le 3 octobre, le titre original fera de même lorsqu’il sera éliminé.

Pour tous ceux qui ont téléchargé les jeux avant leur retrait du marché ou qui possédaient les versions sur disque pour continuer à les utiliser comme les concepteurs l’avaient prévu, Slightly Mad a souligné que les deux jeux seraient toujours pris en charge et que les courses en ligne seraient toujours disponibles.

Cependant, puisque le dernier DLC de Project Cars 3 est sorti l’année précédente, il est essentiel de noter que cette révélation n’affecte pas l’entrée de 2020.

L’équipe voulait que Project Cars 4 soit le jeu de course le plus réaliste jamais créé, a déclaré Ian Bell, alors PDG de Slightly Mad Studios, sur Twitter avant la fin de 2020. Cependant, le projet à venir de l’équipe a été gardé secret car l’entreprise fait désormais partie de la famille EA.