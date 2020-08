Programme Tv Prosieben Maxx: Du 24 Au 30 Août 2020

À temps pour le début de la nouvelle semaine, nous avons à nouveau aujourd’hui l’aperçu du programme actuel de ProSieben MAXX et SIXX, afin que vous ne manquiez aucun programme!

Cette semaine, vous pouvez vous attendre à des premières télévisées gratuites sur ProSieben MAXX, que nous avons répertoriées ci-dessous.

Du lundi au jeudi:

16h15: Haikyu !!

16h45: Haikyu !!

17 h 10: InuYasha – L’Acte final (NOUVEAU)

17h35: One Piece

18 h 00: One Piece

18h25: Spice & Wolf (NOUVEAU)

18h55: Shin Chan (NOUVEAU)

Nuit du mercredi au jeudi:

2 h 40: Chasseur x Chasseur

3 h 05: Chasseur x Chasseur

3 h 25: Chasseur x Chasseur

3 h 50: Chasseur x Chasseur

Vendredi:

16h15: Haikyu !!

16 h 40: Dragon Ball Z Kai

17 h 10: InuYasha – L’Acte final (NOUVEAU)

17h35: One Piece

18 h 00: One Piece

18h25: Spice & Wolf (NOUVEAU)

18h55: Shin Chan (NOUVEAU)

…

20h15: No Game No Life Zero (NOUVEAU)

22h15: Witchblade (NOUVEAU)

22 h 50: Witchblade (NOUVEAU)

23h20: Witchblade (NOUVEAU)

23 h 45: Bungo Stray Dogs

12h10: Date A Live

12h35: K-Project

01h05: No Game No Life Zero (Rép.)

02h50: Witchblade (Rép.)

3 h 10: Witchblade (Rép.)

03h35: Witchblade (Rép.)

4 h 00: Bungo Stray Dogs (Rép.)

04h20: K-Project (Rép.)

Samedi (SIXX):

19h20: Sailor Moon

19 h 45: Sailor Moon

Dimanche (SIXX):

00h30: Sailor Moon (Rép.)

12 h 55: Sailor Moon (Rép.)