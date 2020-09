Programme familial inspirant: Harry et Meghan concluent un accord avec Netflix

Après leur retrait de la famille royale britannique, le prince Harry et la duchesse Meghan travaillent dur pour leur avenir. Et cela conduit au géant du streaming Netflix. Le couple royal y lancera ses propres productions à l’avenir.

Le prince Harry et la duchesse Meghan produiront à l’avenir des films et des séries pour le service de streaming Netflix. Cela comprend également des documentaires, des films et des offres pour les enfants. L’agence de presse allemande avait une confirmation officielle de l’accord.

“Nous allons nous concentrer sur la création de contenus qui informent, mais aussi qui donnent de l’espoir”, ont cité l’agence de presse britannique PA et le New York Times citant le couple à partir d’une communication sur le contrat. En tant que parents, il est également important pour eux d’avoir des «programmes familiaux inspirants», ont souligné la famille royale. Le contrat durerait plusieurs années.

Harry et l’ex-actrice Meghan (“Suits”) ont récemment acheté une maison dans la ville côtière californienne de Santa Barbara. Là, ils vivent avec leur fils Archie, âgé d’un an. Avant cela, ils ont vécu pendant une courte période dans la métropole américaine de Los Angeles et sur l’île de Vancouver au Canada. Le couple s’est séparé de la famille royale au printemps et voulait être financièrement indépendant («Megxit»).