Programme et participants du tournoi Dragon Ball FighterZ White Rabitt

Si vous aimez Dragon Ball FighterZ ce 20 juillet vous avez rendez-vous avec le tournoi White Rabitt. Nous vous montrons le programme et ses participants

Les « peñetazos » et les kames sont servis cet après-midi avec le Tournoi de Rabitt Blanc de Dragon Ball FighterZ. Un tournoi à 16 participants sera partout à essayer d’obtenir les boules de 1 et 2 étoiles pour avoir le pass vers le tour final. Vous pouvez regarder ce tournoi Dragon Ball FighterZ sur la chaîne Twitch de White Rabitt à partir de 16 h aujourd’hui, mardi 20 juillet. La liste des participants dans ce qui suit :

Authirus

Todoroki

Baki hanma

Servan

Zanguemin

Elmo_stacho

Shikari

ParRialbxX

El_Erikson

Morrey757

Idontsenaruto

Kaito

Moto moto Jiren

Rimperkk

Alexss_360

Flyxeon

salé_rabitt

Avec cette liste d’énormes toxicomanes… les joueurs de Dragon Ball FighterZ ne peuvent pas avoir de mauvais combats. J’ai eu le plaisir d’en affronter certains et ce sont eux les « poller ». Qui sera vainqueur de ce grand tournoi Dragon Ball FighterZ dont le prix est les boules 1 et 2 étoiles ?

Chasseurs de boules de dragon

Le jeu vidéo Arc System Works, Dragon Ball FighterZ, est l’un des meilleurs jeux de combat créés ces dernières années. Bien qu’il ait ses défauts, FighterZ possède l’une des plus grandes communautés au monde, faisant connaître le genre à de nombreuses personnes.

Aujourd’hui, FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Depuis son lancement, d’autres personnages ont été ajoutés à la liste via des DLC payants avec trois saisons ou FighterZ Pass qui ont ajouté huit, six et cinq personnages.

Ce sont Bardock, Broly Z, Vegeta et Son Goku Base, Zamas, Vegeto, Android 17, Cooler, Jiren, Videl, Son Goku GT, Janemba, Gogeta Super Saiyan Blue, Broly Super, Kefla, Goku Ultra Instinct, Muten Roshi, Gogeta Super Saiyan 4 et Super Vegeta Baby.