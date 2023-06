Programmation hebdomadaire de « La promesse », du lundi 26 au vendredi 40 juin, par La 1

Le feuilleton espagnol « La Promesa » il a maintenu sa popularité depuis sa sortie, devenant un favori local. Tant son intrigue fascinante se déroulant au début du XXe siècle que sa distribution exceptionnelle, dirigée par Arturo Sancho et Ana Garcés, ont été la clé de son succès. Avez-vous déjà pris note de la programme hebdomadaire de cette série captivante créée par Josep Cister Rubio Et qu’est-ce qui est diffusé par La 1 ?

Centré sur les décisions et les amours du milieu du XXe siècle, « The Promise » a atteint la grille de contenu comme un pari local pour faire face aux méga-productions turques qui ont balayé les problèmes d’audience. Petit à petit, il est entré dans la poche du public et c’est aujourd’hui l’un des meilleurs feuilletons que RTVE ait produits ces dernières années.

L’acteur Arturo Sancho joue Manuel Luján dans « La Promesse » (Photo : RTVE)

L’intrigue, qui tourne autour de l’histoire d’une jeune femme qui arrive au Palais de « La Promesse », présente des concepts de classe sociale, de vengeance, de colère et de nombreuses romances. On sait que la protagoniste souhaite retrouver son frère et exercer des représailles contre les auteurs du meurtre de sa mère.

QUE S’EST-IL PASSE CETTE SEMAINE A « LA PROMESA » ?

Au cours de la semaine, du 19 au 23 juin, la division et la conformation des deux équipes ont pu être observées après le départ de Cruz. Dans le même temps, Jana et Manuel ont décidé de se donner un espace plus large pour éviter d’interagir comme avant.

Cependant, les romances sont aussi des ingrédients de ce mélodrame. Et c’est que Martina et Curro, touchés par le départ de Cruz, ont fini par trouver de l’affection entre eux et ont joué dans l’un des baisers les plus attendus de la chanson ibérique.

Martina et Curro donnent leur premier baiser dans « La Promesa » (Photo : RTVE)

De même, Curro fait une grossièreté à la baronne et révèle que sa continuité dans le palais est due à l’insistance de Lorenzo et non pour son propre plaisir.

QUEL EST L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE « LA PROMESA » À LA 1 ?

« La promesse » est transmise par le signal de le 1, la première chaîne de télévision espagnole (TVE). Ensuite, la programmation officielle publiée dans le site de la chaîne:

Horaire de « La promesse » du lundi 26 juin : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La promesse » du mardi 27 juin : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La promesse » du mercredi 28 juin : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La promesse » du jeudi 29 juin : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La promesse » du vendredi 30 juin : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)