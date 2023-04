Programmation hebdomadaire de « La promesse », du lundi 10 au vendredi 14 avril, à La 1

La réalisation ibérique qui est diffusé semaine après semaine sur le signal La 1 revient après sa brève pause sur Semaine Sainte et il le fera avec de nouvelles intigras et émotions. Pour cette raison, nous vous apportons ci-dessous les horaires de la semaine du lundi 10 avril au vendredi 14 avril, « La promesse», le mélodrame produit par RTVE.

L’intrigue, qui raconte les vicissitudes personnelles et amoureuses qui surviennent dans le Palais de la Promesa, dans la vallée de Los Pedroches, propriété des marquis de Lujánl’un des plus grands propriétaires terriens d’Espagne, a piégé la moitié du monde.

Cette semaine qui commence Le plan de Cruz et Jimena pour profiter de la L’amnésie de Manuel continuer pendant Conrado transmet des nouvelles délicates aux marquis. De plus, il y aura des changements drastiques que le nouveau majordome imposera au service.

Conrado donne de tristes nouvelles aux marquis (Photo: RTVE)

QUE SE PASSE-T-IL CETTE SEMAINE À « LA PROMESA » ?

Continuant avec la fiction, Jimena ne semble pas capable de surmonter le rejet causé par l’état de Manuel et évite de passer du temps avec lui.. Le duc croit que l’occasion est venue d’éloigner sa fille de là et il part à sa recherche pour l’emmener, mais Jimena, malgré tout, ne veut pas abandonner son fiancé.

Cependant, au fil du temps, Manuel parvient à se réveiller de son état de léthargie mais, après quelques minutes tendues, il retombe inconscient. Jimena se reproche d’en avoir été la cause, mais Cruz la réconforte, elle est sûre que Manuel se réveillera à nouveau, et en effet, cela arrive mais Manuel est très confus et ne se souvient de rien.

En outre, Jimena fait voir à Cruz que l’amnésie de Manuel est une occasion unique de reconstruire ses souvenirs et lui faire croire qu’ils étaient follement amoureuxmême si pour cela, ils doivent d’abord empêcher quiconque de leur parler de leur passé.

D’autre part, Conrad arrive avec la nouvelle de la mort du baron.: ils ont trouvé le corps à côté de son véhicule, précipité par un ravin, et dans un accident apparent. Face à un tel événement et en raison de l’état de Manuel, les marquis choisissent de le lui cacher. Dans cet intérim, Cruz insiste pour que Manuel épouse Jimena malgré le fait que la mort du baron résout les problèmes de The Promise.

Cependant, Manuel demande Jimena et sa mère pour être tout d’abord absolument honnête avec lui et lui parler de leur relation. Jimena réussira-t-elle à atteindre son objectif ?

Manuel continue de souffrir d’amnésie (Photo : RTVE)

QUEL EST L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE « LA PROMESA » ?

La série « La promesse » Il est diffusé en Espagne via le signal La 1 RTVE, la première chaîne de télévision espagnole (TVE). Comme tous les après-midi du lundi au vendredi, le programme démarre après la diffusion de « Le temps ».

En ce sens, selon la programmation officielle publiée dans le site de la chaînela production démarre aux heures suivantes :

Horaire de « La promesse » du lundi 10 avril : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La Promesse » du mardi 11 avril : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La Promesse » du mercredi 12 avril : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La promesse » du jeudi 13 avril : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne) Horaire de « La Promesse » du vendredi 14 avril : de 16h30 à 17h25 (heure d’Espagne)

COMMENT VOIR « LA PROMESSE » EN STREAMING ?

N’oubliez pas que vous pouvez également profiter « La promesse » en streaming, en ligne et en direct. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la plateforme Série RTVE Play.

En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès aux épisodes de la série télévisée, à des avant-premières exclusives et à du matériel supplémentaire de la production réalisée par Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez et Alberto Pernet.