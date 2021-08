Programmation de Strictly Come Dancing 2021

Venez danser strictement revient pour sa 19e série le mois prochain et certains des candidats ont été révélés. Le spectacle verra son tout premier partenariat entièrement masculin sur la piste de danse cette année.

BBC UnLa série à succès de télé-réalité est apparue pour la première fois sur les écrans de télévision en mai 2004, avec la présentatrice de nouvelles Natasha Kaplinksky et son partenaire de danse, Brendan Cole, recevant le trophée de la boule scintillante.

Entre 2006-2014, ITV‘s Danse sur glace s’est avéré être un digne rival de Strictement. L’émission est revenue en janvier 2020, avec Holly Willoughby et Phillip Schofield comme hôtes.

Les candidats de Strictly Come Dancing 2021

AJ Odudu fait partie de la programmation Strictly 2021. (Crédit : Instagram/@strictlytv)

Les trois premiers concurrents du prochain concours ont été dévoilés en exclusivité lors de Le seul spectacle le 4 août. Les présentateurs de l’émission Alex Jones et Amol Rajan ont parlé aux célébrités de leur Strictement début.

AJ Odudu, présentateur de télévisionprésentateur de télévision AJ Odudu, qui est surtout connu pour avoir co-présenté Channel 5 Big Brother’s Bit sur le côté, aux côtés d’Emma Willis et Rylan Clark, aura ses chaussures de danse en septembre.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Odudu Le seul spectacleles présentateurs lors de la grande révélation. Elle a dit que sa mère était une grande fan de la série et qu’elle serait ravie de savoir que sa fille est maintenant candidate.

« J’ai sept frères et sœurs, et vous savez comment les parents disent qu’ils n’ont pas d’enfant préféré, eh bien c’est ça les gars. C’est l’ambiance du statut d’enfant préféré », a plaisanté Odudu.

Robert Webb, comédien

Robert Webb fait partie de la programmation Strictly 2021. (Crédit : Instagram/@strictlytv)

Également mis à frapper le Strictement piste de danse cette année sont Peep Show’s Robert Webb et Tom Fletcher de McFly.

Webb est surtout connu pour être la moitié du double acte Mitchell et Webb aux côtés de David Mitchell. Il est également acteur, écrivain et présentateur.

« C’est très très excitant, mais avec un léger soupçon de terreur frémissante », a plaisanté le comédien à Le seul spectacleles présentateurs.

Tom Fletcher, membre du groupe McFly

Tom Fletcher fait partie de la programmation Strictly 2021. (Crédit : Instagram/@strictlytv)

Tom Fletcher de McFly se rendra sur la piste de danse 10 ans après que son camarade Harry Judd ait remporté la dixième série et remporté la balle scintillante gagnante en 2012. « Il m’a déjà donné plein de conseils », a déclaré Fletcher aux présentateurs de The One Show.

« Je me sens tout aussi excité et nerveux. Je me sens tellement nu sans guitare sur scène », a-t-il admis. Alex Jones a suggéré en plaisantant qu’il traite son partenaire de danse comme une guitare – nous ne sommes pas sûrs que cela plaira aux juges.

La femme de Fletcher, Giovanna, a gagné Je suis une célébrité en 2020, donc pas de pression Tom.

John White, chef de la télévision

John Whaite fait partie de la programmation Strictly 2021. (Crédit : Instagram/@strictlytv)

Le chef de la télévision John Whaite, qui a remporté le Patisserie l’année dernière, sera le premier partenariat de danse entièrement masculin que le spectacle ait vu. Nous ne savons pas encore avec lequel des professionnels il sera jumelé.

Dans un post Instagram où il a annoncé la nouvelle de son Strictement débuts, Whaite a déclaré: « Je porte des paillettes, des perruques et des vêtements jazzy depuis que je suis dans l’utérus (lauréat du prix du fœtus le mieux habillé, 1989), mais même cela ne m’a pas préparé à l’excitation incontrôlable que je ‘ Je suis rempli de quand je dis : je fais partie de la programmation @bbcstrictly 2021. Oh, et je vais danser avec un autre mec en tant que premier couple entièrement masculin. »

L’année dernière, le champion olympique de boxe Nicola Adams était en StrictementLe tout premier partenariat entre personnes du même sexe et la pro de la danse Ella Baig.

Les 11 autres concurrents de cette année Strictement devraient être révélés dans les prochains jours, alors revenez ici pour les dernières mises à jour de la distribution.

Présentateurs et juges de Strictly Come Dancing 2021

Tess Daley et Claudia Winkleman reviendront en tant que présentatrices de l’émission, Craig Revel Horwood, Shirley Ballas et Motsi Mabuse revenant au jury.

En raison des restrictions de voyage liées au COVID-19, Anton Du Beke prendra la place de Bruno Tonioli dans le panel.