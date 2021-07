Profondeur de couleur : Cela signifie 10 bits, 8 bits et autres

Lors de l’achat d’un nouveau téléviseur ou moniteur, la question de la profondeur des couleurs se pose. 10 bits ou 8 bits, c’est mieux ? Et que signifie la profondeur de couleur de toute façon ? Découvrez ici.

Quelle est la profondeur de couleur ? Pourquoi la profondeur de couleur est-elle pertinente ? Un téléviseur ou un moniteur avec une profondeur de couleur élevée affiche-t-il toujours cela ? Une profondeur de couleur plus élevée est-elle toujours meilleure ? Quand ai-je besoin d’un moniteur ou d’un téléviseur avec une profondeur de couleur élevée ? Résumé Quelle est la profondeur de couleur ?

Les écrans fonctionnent avec un canal de couleur rouge, vert et bleu. Un moniteur mélange toutes les autres couleurs à partir de ces couleurs de base. Dans ce contexte, la profondeur de couleur décide du nombre de dégradés de couleurs pouvant être affichés à l’écran, par exemple du bleu le plus foncé au plus clair.

Profondeur de couleur 1 bit = 2 couleurs Profondeur de couleur 8 bits = 256 couleurs Profondeur de couleur 10 bits = 1 024 couleurs Profondeur de couleur 12 bits = 4 096 couleurs Profondeur de couleur 24 bits = 16,7 millions de couleurs Pourquoi la profondeur de couleur est-elle pertinente ?

Plus le nombre de bits spécifié pour la profondeur de couleur est élevé, plus les nuances peuvent être affichées sur un écran. Une gamme de couleurs plus large peut empêcher les motifs de podium ou les effets de bandes dans les images et les vidéos. Les couleurs des photos semblent plus proches de la réalité, en particulier les zones sombres ou claires montrent plus de détails.

Non, car en plus de l’écran de télévision ou d’ordinateur, le matériel source doit également avoir cette profondeur de couleur. Vous devez donc utiliser des jeux, des images ou des vidéos qui offrent également cette profondeur de couleur de 10 bits ou plus. Cela inclut principalement le contenu HDR ou Dolby Vision. La plupart des supports disponibles actuellement n’offrent qu’une profondeur de couleur de 8 bits.

Une profondeur de couleur plus élevée est-elle toujours meilleure ?

Les couleurs 10 bits ont tendance à mieux paraître que les couleurs 8 bits, dans tous les cas, elles permettent plus de gradations, une plage de contraste plus large et des options d’affichage étendues. Souvent, 10 bits sont utilisés pour une représentation réaliste, 8 bits semblent plus « caricaturaux ». Dans une certaine mesure, c’est aussi une question de goût. Cependant, une profondeur de couleur plus élevée signifie plus de données, ce qui, en fonction de la connexion Internet – par exemple lors de la diffusion de contenu HDR – peut réduire la résolution ou la fréquence d’images.

Quand ai-je besoin d’un moniteur ou d’un téléviseur avec une profondeur de couleur élevée ?

Si vous appréciez la meilleure expérience home cinéma possible et aimez regarder des films en HDR, cela vaut la peine d’investir dans cette technologie. De plus, si vous travaillez sur votre ordinateur avec des images haute résolution et colorées ou si vous prévoyez d’enregistrer, de modifier et de lire des vidéos HDR.

Résumé La profondeur de couleur détermine le nombre de dégradés de couleurs pouvant être affichés à l’écran. Une profondeur de couleur élevée évite les motifs de podium et les effets de bandes. De plus, les zones particulièrement sombres et claires d’une image ou d’une vidéo sont plus détaillées. Un écran capable d’afficher une profondeur de couleur élevée ne la reproduit pas toujours. Le contenu doit également offrir une profondeur de couleur plus élevée. Une profondeur de couleur plus élevée signifie également plus de données et peut, par exemple, réduire la résolution ou la fréquence d’images lors de la diffusion en continu. Les moniteurs et les téléviseurs avec une profondeur de couleur plus élevée conviennent aux personnes qui apprécient une excellente expérience home cinéma en termes de technologie d’image ou qui souhaitent travailler avec du matériel d’image ou de vidéo de couleur correspondante.