Profitez du Reiki pour dynamiser votre nourriture

Nous savons tous à quel point le Reiki est merveilleux et bénéfique, mais vous êtes-vous déjà demandé comment il pouvait transporter cette énergie dans tout votre corps, en vous assurant d’atteindre chaque cellule?

Il y a un moyen et c’est par la nourriture. Je présenterai une technique pour dynamiser votre nourriture avec le Reiki, en faisant que votre assiette et votre nourriture reçoivent une vibration divine, au profit de tous ceux qui mangent.

Pour dynamiser votre nourriture avec le Reiki, suivez ces étapes:

1. Ayant la nourriture prête, libérez votre esprit, connectez-vous au Reiki et laissez l’énergie circuler;

2. Placez vos mains sur ou face à la nourriture. Imaginez qu’il y ait un nuage d’énergie partout où la nourriture sera placée, au cas où vos mains ne pourraient pas tout couvrir. Si vous voulez quelque chose de plus spécifique, imaginez une couleur, comme le vert, pour promouvoir plus de santé et d’amour;

3. Dessinez les symboles Reiki Cho Ku Rei et ensuite le Sei Hi Ki sur tout le lieu, en favorisant le pouvoir de guérison et de protection de tous les aliments;

4. Après avoir dessiné les symboles, restez les mains imposées sur la nourriture pendant au moins cinq minutes ou aussi longtemps que vous le jugez nécessaire, en guidant toute cette énergie pour chaque centimètre de nourriture;

5. Avant de terminer, dessinez à nouveau le Cho Ku Rei sur tout l’endroit et ressentez de la gratitude.

Avec cette pratique, après avoir mangé, tous les nutriments du repas qui sont imprégnés de Reiki se répandront dans tout votre corps, favorisant la guérison de l’intérieur vers l’extérieur.

Faites de cette pratique simple une habitude quotidienne et voyez les merveilles qu’elle apportera à votre santé physique et mentale.