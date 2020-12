Profitez du premier chapitre de Welcome to Yonkiland avec Kidd Keo

Perchita, DonRamon, Kidd Keo… Bienvenue au Yonkiland! La nouvelle série du créateur de Cálico Electrónico commence.

Il y a six jours, une bande-annonce annonçait l’arrivée d’une nouvelle série de Nicotxan, créateur du personnage Cálico Electrónico. Nous pourrions également apprécier le thème principal, dont nous voyons une partie dans ce premier chapitre. Sans surprise, « Welcome to Yonkiland » de Kidd Keo n’est pas destiné aux mineurs en raison de son contenu. Blagues, drogues, pièges et beaucoup de références à d’autres séries et même à des mèmes Internet.

Vous trouverez ci-dessous le premier chapitre de Welcome to Yonkiland. Il est téléchargé sur la chaîne YouTube du chanteur Kidd Keo. Attention, c’est lui qui exprime son propre personnage dans la série. Ce chapitre est intitulé «Le petit collègue dans le parc».

Argument du premier chapitre

Ce premier chapitre de BIENVENUE AU YONKILAND commence par une grande tragédie, lorsque DonRamon découvre qu’il est à court de la «marchandise» de la poche magique, pour résoudre un tel malheur Perchita propose d’appeler Keo, L’ÉCOLE DU PARC, qui propose de les emmener leur « buga » à travers la ville à la recherche d’un nouveau fournisseur et avec qui, sans aucun doute, ils vivront toutes sortes de « junk aventures » …

Vu le chapitre, cela promet. Bien que cela ait été très court. L’autre jour, je passais en revue Cálico Electrónico et les chapitres sont encore plus courts. Il s’en souvenait plus longtemps. Bien que Cálico soit un classique, il est à noter qu’au fil du temps Nicotxan donne beaucoup plus de vie à ses créations. Il vous suffit d’arrêter un instant le premier chapitre de Yonkiland et de voir la quantité de détails que nous pouvons trouver.

Par exemple, dans la vidéo BSO, j’ai mentionné que le pot de moutarde sur le stand de kebab dit « Bleach ». La troisième fois que je l’ai vu. Mais appuyez très fort sur le bouton de pause lorsque les voitures passent dans la première scène. Dans chacun d’eux, il met une chose, un mème, etc.