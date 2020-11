Profitez du manga Mashle 39 en espagnol, la fête de célébration

Le combat contre les sept crocs démoniaques prend fin, et dans le manga Mashle 39 ils célèbrent. Vont-ils découvrir que Mash ne peut pas faire de magie?

Une semaine de plus, le manga du « magicien » le plus perrón arrive en castillan. le Mashle manga 39 Il est disponible en espagnol et vous pouvez le lire GRATUITEMENT grâce à la plateforme Manga Plus. Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous mènera directement au chapitre 39 de Mashle, intitulé «Mash Vandead et la fête de la victoire».

Le prochain numéro, le chapitre 40, sera avec nous le vendredi 20 novembre. Un nouvel arc va commencer et ils ont également promis des pages couleur. Comme Mashle, cette semaine, nous avons une partie de Dragon Ball Super avec son chapitre 66, et Boruto: Naruto Next Generations.

Intrigue du manga Mashle

La puissance est tout! Un fantasme surnaturel dans un monde magique! Un monde où la magie est partout. Mais dans les profondeurs de la forêt dense, il y avait un garçon qui entraînait très fort ses muscles. Bien qu’il ne puisse pas utiliser la magie, son souhait était de vivre en paix avec sa famille. Mais du coup, un jour cette vie est menacée! Ses muscles puissants parviendront-ils à battre le mage d’élite? Sa force brisera la magie avec le début de cette fantastique aventure.

Premiers chapitres disponibles en espagnol

Mash Vandead et les muscles forgés, manga Masle 01

Le mystérieux labyrinthe, manga Mashle 02

La poupée de la mort, manga Mashle 03

Mash Vandead fait face aux balais, manga Mashle 04

Le garçon qui ne devrait pas être en colère, manga Mashle 05

Règles de l’école, manga Mashle 06