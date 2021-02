Profitez du deuxième chapitre du manga « Fugitive Hero »

Dolce & Gabbana THE ONLY ONE 2 Eau de Parfum

The Only One 2 : le deuxième chapitre de la saga The Only One. La signature captivante du café et de la violette est réinterprétée pour évoquer une rose rouge poudrée, en tant que symbole de l'amour et de la séduction. Les notes de tête de fruits rouges se mélangent à des notes de cœur d'essence de rose,