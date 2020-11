Profitez des premières minutes de Sakuna: Of Rice and Ruin

Nous donnons à Sakuna: Of Rice and Ruin fort sur PlayStation 4, et nous vous proposons un gameplay avec la première heure de jeu.

Imaginez que vous êtes une déesse. Un jour, vous le gaspillez et vous êtes exilé dans le monde des humains et vous devez passer vos journées à planter du riz. Eh bien ceci, et de nombreux combos contre des dizaines d’ennemis, c’est ce dans quoi nous vivrons Sakura: du riz et de la ruine, un nouveau jeu vidéo de Marvelous qui arrive sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. Un jeu vidéo amusant qui mêle le travail de plantation du riz, des moments d’action, d’humour et de Metroidvania.

Nous avons capturé la première heure de jeu où il y a tout. Le seul bémol, le vrai Dommage de ce jeu vidéo, c’est qu’il nous vient en espagnol. Il n’est disponible qu’en anglais, japonais et coréen. Je ne sais pas pour vous, mais tout ce que je vois de Sakuna: Of Rice and Ruin dans ce gameplay me rappelle beaucoup Okami. Ils ne se ressemblent pas, mais ils partagent certaines similitudes. Le style du menu est pratiquement identique.

Très bientôt, dès que je le terminerai, vous aurez l’analyse sur ce site. Pendant que vous profitez des premières minutes de Sakuna, le gameplay que nous avons mis en ligne sur notre chaîne YouTube.