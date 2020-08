Profitez de PS Now; maintenant avec une réduction sur l’abonnement annuel

L’abonnement annuel au service de jeu en streaming PlayStation bénéficie d’une réduction de 25% par rapport à son prix habituel

Il y a quelques semaines, nous avions déjà souligné que cet été semblait être le cadre idéal pour profiter de PS Now grâce à son catalogue et ses possibilités. Maintenant sur PlayStation, ils nous donnent un peu plus de raison, eh bien le service a annoncé une réduction de 25% sur l’abonnement annuel, abaissant son prix à 44,99 € jusqu’au 1er septembre prochain. Ci-dessous vous pouvez accéder à l’offre:

Grâce au catalogue de PlayStation Now, nous avons une incroyable variété de jeux pour PS4, PS3 et PS2 avec lequel jouer seul ou accompagné. Le catalogue de la plate-forme est si vaste qu’il nous divertira pendant de nombreuses heures.

Parmi les plus intéressants, il faut noter que vous n’avez pas non plus besoin d’une PS4 pour profiter de PS Now, car via PC, nous pouvons également accéder au service et utilisez le même catalogue que celui de la console.

Principales clés de PS Now

Jouez à un catalogue de plus de 700 jeux.

Profitez des œuvres de PS4, PS3 et PS2.

Vous pouvez jouer à PS Now depuis une PS4 mais aussi depuis un PC.

De nouveaux jeux sont ajoutés sur une base mensuelle.

Vous pouvez diffuser ou télécharger des jeux PS4 sur votre console.

