Profitez de plus de façons que jamais d’utiliser Spotify sur votre Apple Watch – maintenant avec les téléchargements – Spotify

Vos listes de lecture et vos émissions préférées peuvent rapidement passer de banales à mémorables, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Avec des haut-parleurs intelligents, des tablettes, des consoles de jeux vidéo et des téléviseurs, il existe plus de façons que jamais de profiter de votre musique et de vos podcasts préférés depuis n’importe quelle pièce de la maison. Mais que faire si vous cherchez quelque chose d’un peu plus. . . mobile?

À partir d’aujourd’hui, nous déployons la possibilité de télécharger vos listes de lecture, albums et podcasts préférés sur Apple Watch. Tous les utilisateurs sont déjà en mesure de lire des pistes, des albums, des listes de lecture et des podcasts, et maintenant les utilisateurs Premium pourront également télécharger tout ce qu’ils écoutent pour une véritable expérience hors ligne et sans téléphone. Ceci s’ajoute à toutes les autres fonctionnalités Spotify de l’Apple Watch, de Connect & Control à la diffusion en continu vers Siri.



Découvrez quatre excellentes façons de profitez de votre musique et de vos podcasts préférés sur votre Apple Watch:

Contrôlez la lecture chez vous ou en déplacement

Désormais, tous les utilisateurs peuvent contrôler la lecture (lecture, mise en pause et saut de pistes ou épisodes de podcast en toute transparence) directement à partir de votre poignet. Vous pouvez également utiliser votre Apple Watch pour contrôler la lecture à partir de tout, qu’il s’agisse de haut-parleurs sans fil, de téléviseurs ou de consoles de jeu, en utilisant Spotify Connect.

Téléchargez vos listes de lecture et laissez votre téléphone derrière vous

À partir d’aujourd’hui, nous commençons à déployer la possibilité pour les utilisateurs Premium de télécharger des listes de lecture et des podcasts sur Apple Watch pour une utilisation hors ligne. Vous partez en randonnée mais vous voulez toujours écouter vos chansons? Voici comment:

Recherchez la musique et les podcasts que vous souhaitez télécharger sur votre montre. Sélectionnez la liste de lecture, l’album ou le podcast, appuyez sur les trois points (…) et choisissez «Télécharger sur Apple Watch». Pour vérifier la progression, rendez-vous dans la section Téléchargements de la montre. Une fois les listes de lecture, les albums ou les podcasts de votre bibliothèque téléchargés, vous verrez une petite flèche verte à côté de leurs noms. Connectez vos écouteurs et commencez à écouter, où que vous soyez!

La possibilité de télécharger de la musique et des podcasts complète la fonctionnalité existante de diffusion en continu* vos favoris de la montre, et maintenant vous n’avez même plus besoin d’emporter votre téléphone avec vous. Il est parfait pour la prochaine course ou pour garder les deux mains concentrées pendant que vous cuisinez. Laissez votre téléphone derrière vous et restez connecté à la musique et aux podcasts que vous aimez.



Il s’agit de la première itération de l’expérience de téléchargement très demandée pour Spotify sur l’Apple Watch. Nous voulons connaître vos pensées, alors dirigez-vous vers notre Communauté page pour partager vos commentaires. Comme toujours, nous améliorons continuellement l’expérience globale.



Dites à Siri ce que vous voulez jouer

Avec la prise en charge de Siri sur Apple Watch, tous les utilisateurs peuvent simplement dire «Hé, Siri» suivi de votre commande pour lire vos chansons, artistes, albums, listes de lecture et podcasts préférés. Vous pouvez également «aimer» de la musique, demander ce qui est en cours de lecture et contrôler vos paramètres multimédias, tels que le volume, sauter une piste, lire et mettre en pause. Assurez-vous de terminer chaque commande par «sur Spotify» pour que Siri sache à quel service accéder. Essayez ceci pour la taille: « Hé, Siri, fais jouer ma liste de lecture Discover Weekly sur Spotify. »

La nouvelle expérience globale de Spotify sur Apple Watch se déploie à tous les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs montres avec la dernière version ou télécharger l’application sur le Magasin d’applications.

* Nécessite Apple Watch Series 3 ou version ultérieure, avec watchOS 6.0+ (recommandé 7.1+) avec une connexion cellulaire ou wifi et un compte Spotify Premium. Veuillez vous assurer que vous utilisez également la dernière version de Spotify sur votre iPhone.