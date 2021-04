Profitez de l’ouverture de NieR Gestalt dans NieR Replicant

Profitons de l’ouverture de NieR Gestalt dans NieR Replicant. Ce genre de remastering-remake cache ce superbe clin d’œil.

Comme vous le savez tous, NieR Replicant ver 1.22474487139 est le retour à la vie de l’un des jeux les plus appréciés (et en même temps maltraités) de la génération PlayStation 3 et Xbox 360. Parmi les nombreux clins d’œil, il y a le Ouverture de NieR Gestalt dans NieR Replicant.

Cette intro, que vous pouvez voir en dessous de ces lignes et la comparer avec l’original d’ici, a ouvert son rideau avec l’un des personnages, Kainé, libérant un discours plein de mauvais mots pour réveiller un autre personnage. Suite à cela, une série de clips de l’ensemble du jeu vidéo a suivi, montrant son monde sombre et ses batailles féroces.

Le tout assaisonné d’un sublime morceau de musique appelé Shadowlord, composé par Keiichi Okabe avec son groupe MONACA. Ce clin d’œil, ajouté aux propos du producteur du jeu vidéo, Yosuke Saito, nous invite à croire que nous en saurons plus sur le personnage de Nier Padre.

NieR Gestalt était la version occidentale de l’original

Si vous vous souvenez, l’original avait deux éditions comme s’il s’agissait d’un Pokémon. D’un côté, nous avions NieR Gestalt, venu en Europe pour PlayStation 3 et Xbox 360. Il nous a mis aux commandes d’un personnage assez musclé de 40 ans qui jouait le rôle du père de Yonah, personnage capital dans l’intrigue du jeu vidéo.

Cependant, au Japon, ils avaient cette édition exclusivement pour la machine Microsoft, tandis que les utilisateurs de PlayStation 3 recevaient la version Replicant, qui au lieu de Nier Father nous a fait contrôler Nier Brother. Oui, comme le dit le mot, nous étions le frère aîné de Yonah dans cette édition.

Ce remaster-remake ramène la version de Nier Hermano avec une section graphique totalement renouvelée, un nouveau système de combat, du contenu retiré de la version originale, des cosmétiques basés sur NieR Automata et d’autres surprises qui n’ont pas encore été révélées (et qui semblent liées à Père Nier).

NieR Replicant arrive en magasin après-demain, le 23 avril. Le jeu sera publié à la fois pour PlayStation 4 (rétrocompatible dès le premier jour avec PlayStation 5) et pour PC, via Steam.