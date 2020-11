Profitez de la cinématique de lancement de Shadowlands

L’invitation à explorer une nouvelle carte est assez claire avec la cinématique de lancement de Shadowlands.

Eh bien, coupable, les terres sombres se rapprochent de plus en plus, et ça se voit. Non seulement dans l’environnement (qui aussi) mais dans les efforts que Blizzard fait pour nous donner un dernier coup de pouce, afin de nous encourager à obtenir cette précieuse extension. Et comment pouvez-vous y parvenir? Eh bien, par exemple, en nous présentant le Cinématique de lancement de Shadowlands.

Oui, nous savons. Peut-être que cela nous aurait motivé davantage, que sais-je, qu’ils nous aient donné Invincible, par exemple, mais nous craignons que cela continue d’être pour ceux qui perdent des heures et des heures dans Icecrown (ou ont une chance exacerbée). Mais, eh bien, la vérité est que nous ne pouvons pas nous plaindre de cette cinématique. Il est court, mais il sait condenser les éléments dont il dispose, nous donnant envie de nous embarquer sur les Shadowlands. Pour plus d’échantillons, la bande-annonce elle-même:

Je ne sais pas pour vous les coupables, mais je veux déjà savoir ce que l’enfer Sylvanas a gâché et pourquoi, ainsi que mon désir d’explorer chaque recoin de ces nouvelles terres augmente de façon exponentielle chaque jour qui passe. Le 24 novembre, les ordinateurs seront teints en rouge et bleu de la Horde et de l’Alliance, coupables.