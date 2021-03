Profil de Sam Wilson – Personnage du faucon et du soldat de l’hiver

Le faucon et le soldat de l’hiver approche de sa première tant attendue sur Disney +. Comme WandaVision, la série cherchera à se plonger dans des personnages qui ont encore beaucoup à donner à l’univers Marvel. L’un d’eux est Sam Wilson, protagoniste du nouveau programme qui a une histoire importante dans la saga des super-héros. Qui est-ce?

Le personnage est Anthony Mackie depuis 2014. L’acteur de 42 ans a une longue carrière cinématographique à partir du film de 2002 8 Mile. Parmi ses plus grandes réalisations figure son rôle de sergent JT Sanborn dans The Hurt Locker, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2009.. Son arrivée au MCU l’a établi comme un artiste populaire et il compte 1,3 million d’abonnés sur Twitter.

Les débuts de l’artiste avec Wilson étaient en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Il s’agit de toin Vétéran de l’armée de l’air des États-Unis qui vole à l’aide d’un jet pack avec des ailes articulées. Il se lie d’amitié avec Steve Rogers lors d’un jogging à Washington DC et l’aide plus tard lui et Natasha Romanoff à vaincre Hydra.







Sam est réapparu dans Avengers: l’ère d’Ultron. Là, il est recruté avec James Rhodes, Vision et Wanda pour la nouvelle liste des Avengers dirigée par Rogers et Romanoff. Dans Ant-Man, il se bat avec Scott Lang devant le QG des Avengers, où Lang prend un morceau de technologie nécessaire à sa mission.

Le Falcon devient le premier Avenger à s’opposer aux accords de Sokovie en Captain America: guerre civile. En Allemagne, une confrontation se termine avec Wilson sur le radeau. Plus tard, Captain America est celui qui le libère.

Plus tard dans Avengers: guerre à l’infini, Wilson rencontre Barnes et informe Rogers de l’arrivée des Outriders. Il est également témoin de l’arrivée de Thanos et fait partie des désintégrés lorsque le méchant claque des doigts.

Enfin, dans Avengers: Endgeme revient à la vie et est le premier Avenger à être entendu par le système de communication de Rogers. Il est conduit dans la bataille finale contre une version alternative de Thanos et assiste plus tard aux funérailles de Stark. Avec l’approbation de Barnes, il reçoit le bouclier et la cape de Captain America d’un Roger âgé.