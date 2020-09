Profil de la maison d’été (7): Denise Kappés & Henning Merten

07.09.2020 21h17

« La maison d’été des stars » commence le 9 septembre et l’un des couples de célébrités les plus ou moins connus est Denise Kappes et Henning Merten.

Dans ce cas, le couple de célébrités moins connu devrait au moins être familier aux téléspectateurs trash. Parce que Denise Kappes était candidate au « Bachelor » et était alors avec diverses relations dans les médias.

C’est Denise Kappes

Denise s’est fait connaître en 2016 sous son nom de jeune fille Denise Temlitz lorsqu’elle a tenté de gagner Leonard Freier sur «The Bachelor». Elle a quitté le spectacle à la quatrième place. Puis elle a fait la une des journaux parce qu’elle a commencé une relation avec le lauréat du Bachelorette 2015, Patrick Cunika, peu de temps après sa diffusion. Ils se sont fiancés après seulement quelques mois.

Après la séparation, elle a rapidement rencontré l’ex-mari Patrick Kappés, mais la séparation a suivi lorsque Denise était enceinte de leur fils. Puis elle a retrouvé son grand amour Tim, avec qui elle s’était réunie lorsqu’elle attendait le bébé de Patrick. Le grand amour pour Tim est mort après quelques mois et maintenant elle a enfin rencontré la bonne personne à Henning.

C’est Henning Merten

Henning Merten se décrit comme un artiste et un acteur. Depuis qu’il sort avec Denise, il travaille principalement comme influenceur. Bien qu’il ne mesure que 1,64 m de haut, il a un « museau de Berlin » encore plus grand. En août 2019, il sort son premier single, « Summergirl ». Denise peut être vue dans le clip vidéo ci-joint.

Rapidement rassemblé

Les deux sont en couple depuis environ un an et vivent avec le fils d’un an et demi de Denise, Ben, dans une grande maison avec un jardin. Henning a emménagé avec elle après quelques jours.

L’homme de 32 ans a amené deux filles biologiques et une belle-fille de sa relation avec l’ex-actrice de « Berlin Day and Night » Anne Wünsche dans la famille recomposée.

Progéniture?

La famille recomposée de Denise et Henning est déjà grande. Cependant, un enfant ensemble n’est pas exclu, même si l’actrice de télévision préférerait attendre, comme elle l’a dit à RTL:

«Le souhait était là, mais nous n’oublions pas la réalité. Henning a trois enfants, j’ai un enfant. Si un cinquième enfant venait, ce serait un grand nombre. C’est pourquoi nous voulons être sûrs et avons dit que nous prendrons notre temps. «

Source: instagram.com

Dates de diffusion

«La maison d’été des stars» démarre le 9 septembre à 20h15 sur RTL.

