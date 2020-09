Profil de la maison d’été (4): Lisha & Lou

05.09.2020 à 21h29

Le 9 septembre, la “Maison d’été des étoiles” commence, qui cette année a été enregistrée dans le Münsterland tranquille en raison de Corona et non dans le sud ensoleillé.

L’un des huit couples de célébrités cette année est le couple d’influenceurs YouTube Lisha (34 ans) et Lou (31 ans) sans nom de famille. Tous deux ont travaillé dans le domaine de la sécurité avant leur carrière sur YouTube.

C’est comme ça qu’ils ont appris à se connaître

Aujourd’hui, ils travaillent tous les deux à temps plein sur une chaîne YouTube où ils discutent entre autres de sujets classiques. Tous deux viennent de Berlin et se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami de Lisha.

Ils sont en couple depuis dix ans et se sont officiellement mariés en décembre 2018. Lou a proposé à Lisha devant un public – la vidéo peut être vue sur sa chaîne. L’année prochaine, à l’été, les deux veulent célébrer leur mariage de rêve et diffuser le spectacle en ligne.

Lisa est la plus capricieuse

Non seulement vous vous considérez comme un couple, mais aussi comme les meilleurs amis. Lisha admet qu’elle s’est déjà battue pour Lou. Elle veut protéger son mari et est souvent la partie la plus bruyante des deux.

Ils appellent leurs deux Chihuahuas Lennox et Rolex leurs «bébés». L’un est effronté comme Lisha, l’autre gentil et calme comme Lou. Lisha et Lou se donnent le surnom de “Boo”.

Stress préprogrammé?

Lisha et Lou savent des années précédentes qu’il y a aussi du bœuf entre les couples de célébrités. Les deux comptent vraiment dessus: «Je suis sûr à 1 million de pour cent que ça va éclater. Ils mettent toujours des gens tellement différents là-dedans et nous disons vraiment ce qui nous dérange. Surtout Lisha », dit Lou.

Et Lisha explique: «Je ne peux pas me taire. Si quelque chose me dérange, je dois le sortir. Malheureusement, je peux parfois utiliser mon ton – quand je suis en colère, je dis ce que je pense au lieu d’y penser à l’avance. Mais je n’ai jamais eu de problème de confrontation. Une dispute amène un peu d’action, un peu d’excitation. J’aime discuter. Nous venons tous les deux de l’industrie de la sécurité, c’est probablement pourquoi nous n’avons pas peur de la confrontation. Si nous devons le faire, nous expulsons quelqu’un de la maison, nous connaissons bien notre chemin. Mais nous espérons que cela n’arrivera pas à cela. “

Dates de diffusion

Néanmoins, les deux sont heureux d’être là cette année, car ils sont de grands fans de «Sommerhaus»: «Nous célébrons extrêmement le Sommerhaus, sommes de grands fans de ce format et nous voulions vraiment en faire partie», souligne Lou.

«La maison d’été des stars» démarre le 9 septembre à 20h15 sur RTL.

