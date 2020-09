Profil de la maison d’été (3): Annemarie Eilfeld & Tim Sandt

05.09.2020 12h11

“La maison d’été des stars” est dans les starting-blocks. En raison de la couronne, huit couples emménagent cette année dans une maison du Münsterland, au lieu de l’habituel dans le sud ensoleillé.

L’un des couples les plus ou moins connus cette année est Annemarie Eilfeld (30 ans) et son petit ami, l’expert marketing indépendant Tim Sandt (29 ans). Le “Maison d’été des étoiles«Commence le 9 septembre et nous présentons tous les couples.

Ce sont Annemarie et Tim

Annemarie Eilfeld devrait être connue de beaucoup. Elle a commencé comme candidate DSDS en 2009 et a pris la troisième place à l’époque. Puis elle s’est essayée à être une chanteuse pop et s’est ensuite retrouvée dans l’industrie à succès.

Jusqu’à présent, on en savait peu sur son être cher. Tim est indépendant dans le domaine du marketing de réseau et prend en charge une partie de la direction d’Annemarie. Il aide également actuellement le père d’Annemary dans son entreprise de construction.

C’est comme ça qu’ils ont appris à se connaître

Les deux sont en couple depuis 3 ans. Ils se sont rencontrés dans une discothèque à Majorque lorsqu’ils étaient tous les deux en vacances. La chanteuse n’est pas encore apparue souvent en public avec son petit ami.

Le couple vit de manière assez conventionnelle et rêve d’un mariage et d’enfants ensemble après avoir atteint leur apogée professionnelle. Annemarie se décrit comme le «type d’artiste», Tim, contrairement à elle, est plus du «rationnel axé sur le succès». Tim appelle Annemarie Miii, elle l’appelle Monsieur Miii. Tellement mignon!

Tu ne le fais pas pour l’argent

Le couple gagnant de «The Stars ‘Summer House» peut s’attendre à 50 000 euros de prix. C’est pourquoi Annemarie et Tim ne participent pas, bien sûr, car en fait le chanteur ne trouve pas autant de 50 000 euros.

«Ne nous leurrons pas: 50 000 euros sont vite partis. Pour être honnête, il est plus important pour nous de construire quelque chose à long terme », a déclaré Eilfeld. Ce sont bien plus les jeux qui attirent les deux, explique Tim:

«Fondamentalement, bien sûr, nous sommes attirés par le défi de grandir au-delà de nous-mêmes et d’apprendre à connaître de nouvelles personnes. Avoir le titre de «Couple de célébrités de l’année» serait également cool. Mais l’argent n’est certainement pas notre motivation. “

C’est ce qu’ils veulent faire

En parlant de jeux, les deux ont décidé de convaincre avec équité et performance, explique Sandt: «Nous n’avons ni tactique ni stratégie! Nous voulons être honnêtes et convaincre par nos performances dans les jeux. Nous ne voulons pas manipuler qui que ce soit ou attirer les gens qui ne nous aiment peut-être pas de notre côté juste pour nous faire paraître mieux. “

Et Annemarie est d’accord: «L’injustice m’ennuie. Je deviens triste, en colère, en colère – tous ensemble. “

Dates de diffusion

«La maison d’été des stars» démarre le 9 septembre à 20h15 sur RTL. Voici les autres dates: