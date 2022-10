Professeur T Saison 2 Épisode 6 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de Professor T Saison 2 Episode 6. En ce moment, les fans sont vraiment très fous de regarder cet épisode car l’épisode précédent a laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans. Enfin, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Professor T Saison 2 Episode 6 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière britannique et les noms de ses créateurs sont Matt Baker et Malin-Sarah Gozin. Le nom de son réalisateur est Dries Vos et au cas où vous ne sauriez pas que cette série est adaptée d’une série belge du même nom. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 juillet 2021. Après la sortie, cette série a réussi à gagner en popularité dans différentes régions.

L’histoire de cette série suit le professeur Jasper Tempest, un criminologue de génie à l’Université de Cambridge. Dans cette émission, vous verrez comment il la police dans la résolution des crimes. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez plus intéressante car vous l’utiliserez pour résoudre des cas difficiles. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent actuellement la date de sortie de Professor T Saison 2 Episode 6. Alors sachons-le.

Professeur T Saison 2 Épisode 6 Date de sortie

Enfin, nous allons parler ici de la date de sortie de Professor T Saison 2 Episode 6. Le nom de cet épisode est Swansong et il sortira le 28 octobre 2022. Si vous souhaitez savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date indiquée et attendez sa sortie.

Où diffuser le professeur T?

Si vous voulez regarder cette série, au Royaume-Uni, vous pouvez la regarder sur ITV et c’est le réseau officiel de cette émission. Aux États-Unis, vous pouvez regarder cette série sur PBS. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici à tout moment sur leur site officiel. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes de la saison 2.

Anneau de feu

Les meurtres masqués

La famille

ADN d’un meurtrier

Le procès

Chant du cygne

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Ben Miller comme professeur Jasper Tempest

Emma Naomi comme DS Lisa Donckers

Barney White dans le rôle de DS Dan Winters

Andy Gathergood comme DI Paul Rabbit

Sarah Woodward comme Ingrid Snares

Juliet Aubrey comme DCI Christina Brand

Frances de la Tour comme Adelaide Tempest

Douglas Reith comme le doyen

Juliet Stevenson dans le rôle du Dr Helena Goldberg

Emballer

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Professor T dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de Professor T Saison 2 Episode 6, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

