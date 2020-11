Professeur Michele Mezza: « Pour gagner la pandémie, nous avons besoin des données de Google et Facebook »

La pandémie de coronavirus il a confronté les gouvernements du monde entier à une maladie qui se propage avec une rapidité étonnante, capable de surpasser tout système de suivi qui s’y est opposé jusqu’à présent. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus d’experts aient proposé de confier le sort de la lutte contre le coronavirus à puissance prédictive des données – ou des algorithmes qui analysent le comportement des personnes en ligne et hors ligne, et que dans ce chaos d’informations peuvent trouver des corrélations qui révèlent où et quand les prochaines flambées se développeront. Le problème derrière cette approche extrêmement prometteuse n’en est qu’un: que la plupart de ces informations sont entre les mains de multinationales privées comme Google et Facebook et ne sont pas partagés correctement. Voici quelques-uns des sujets abordés dans « Il Contagio dell’goritmo, Les ides de la marche de la pandémie », le dernier livre du journaliste et enseignant Michele Mezza, qui en a parlé avec Fanpage.it.

D’où vient ce livre, qui en est le protagoniste?

C’est un livre sur la puissance qui se dessine dans cette terrible situation de la pandémie, une puissance qui découle de la convergence des deux seuls acteurs réels sur la scène: l’un est le virus et l’autre est Internet, le système d’algorithmisation qui enveloppe exactement la même partie de la planète impliquée dans la pandémie. De l’affrontement-clash entre ces deux systèmes, un nouveau modèle social émerge constitué de la distanciation et du contact tracing, qui deviennent alors, à travers Internet, des capacités de calcul et de profilage par quelques centres d’algorithmes propriétaires.

De nos jours, la question du R émerge avec t comme indicateur de la nécessité de contenir la pandémie dans les régions et les villes. Eh bien, ces types de données que nous utilisons sont inefficaces et incohérents et – comme l’a dit le professeur Crisanti – peu fiables. Les données réelles sont celles stockées chaque jour par Google et Facebook en quantités industrielles: elles sont données prédictives, à travers laquelle l’incubation du virus peut être anticipée; sans ces données, il n’est pas possible de lutter contre la pandémie, a déclaré Crisanti à la Chambre. C’est là que nous devons commencer: faire des données Facebook et Google un bien commun.

Comment est-il nécessaire d’établir des relations avec des entités supranationales telles que Google et Facebook?

Comme tous les géants, Google et Facebook ont ​​encore les pieds sur terre: le chiffre d’affaires qu’ils réalisent dans nos villes, dans nos hôpitaux, dans nos universités et dans nos journaux. Sur cette base, vous devriez définir un cadre réglementaire qui oblige les géants à négocier avec des intermédiaires représentant leurs utilisateurs. Cela se produit déjà en partie: de l’UE, une amende de 28 milliards de dollars a été proposée à Amazon pour une utilisation incorrecte, unilatérale et autoritaire des données de profilage des vendeurs. Les conditions sont créées pour engager un processus de négociation avec ces entités précisément là où elles produisent du chiffre d’affaires, comme dans les villes intelligentes, les universités et entre les catégories professionnelles. Il existe des modèles qui vous permettent de rendre la puissance de calcul plus transparente et partagée stockés par ces sociétés, et doivent être exploités.

sur la photo: Michele Mezza

Comment ceci peut être fait?

Tout d’abord, il faut repenser le concept même d’accumulation de données, par exemple en arrêtant d’ignorer cela une grande partie de cette accumulation est illégale: il n’est même pas autorisé par ce consentement hâtif que nous donnons lorsque nous autorisons la collecte de cookies et l’activité de profilage. Les étapes ultérieures telles que la recombinaison et la commercialisation de ces données sont toutes des activités illégales, non envisagées, réglementées ou autorisées. En exploitant cet état de fait, Google, Facebook et la Silicon Valley ont éliminé le seul élément qui permettait au capitalisme de justifier son enrichissement: le risque. Ces sujets ne risquent plus rien, car ils savent tout. Il s’agit d’un nœud auquel il faut s’attaquer, pas nécessairement pour une question idéologique, mais pour le marché: pour empêcher l’innovation de s’arrêter – puisque des milliers d’entreprises sont périodiquement détruites par le monopole de Google et Facebook.

C’est une question importante qui n’a jamais fait une grande impression sur les gens: la pandémie peut-elle servir dans ce sens?

Ce n’est pas pour rien dans le livre que je pose une question provocante: « combien de morts faut-il avant d’arriver à ce point », ce qui signifie évidemment cela. Aujourd’hui, les données des experts disent que le vaccin – admis et non reconnu qu’il est confirmé efficace et qu’il peut arriver au cours de l’année prochaine – aura une période d’administration et de réadministration qui pourrait durer même 5 à 6 ans; dans l’intervalle, nous devrons maintenir inchangées les mesures de précaution telles que la distanciation sociale, et il sera donc essentiel de prévoir la propagation du virus pour éviter qu’il ne se reproduise de manière inattendue; nous ne pourrons pas le faire en nous limitant à photographier ce qui s’est passé hier comme cela se passe avec les systèmes actuels de recherche des contacts.

Après tout, le pouvoir qui découle de la collecte des données collectées par ces sujets ne peut rester confisqué entre quelques mains; est un bien commun, car il est obtenu à partir de matériaux qui ne sont pas leur propriété. Ce n’est pas pour rien que l’Union européenne élabore un règlement qui oblige tout le monde à rendre le processus de profilage transparent: vous pouvez le faire, mais je dois voir comment vous le faites, quand vous le faites et pourquoi vous le faites. C’est une première étape.