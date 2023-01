Professeur et chanteuse: qui est Eva Martín, l’actrice qui joue Cruz Ezquerdo dans « La Promesa »

Eva Martin Elle est l’une des actrices qui jouent dans la série espagnole « La promesse », avec le personnage de Cruz Ezquerdo. L’artiste s’est démarqué pour avoir personnalisé l’insurmontable marquise de Luján, qui fera tout son possible pour laisser derrière elle la protagoniste du roman, Jana, interprétée par Ana Garcés.

Cruz Luján est la femme d’Alonsole caractère de Manuel Regueiroet ils sont les voix faisant autorité de The Promise, le manoir où Jana arrivera en quête de vengeance et pour récupérer son frère perdu après le meurtre de sa mère.

Pour lui, Le rôle de Martin Il finira par rendre la jeune femme responsable de tous les malheurs de sa famille, malgré le fait qu’il ait gagné la confiance de sa femme et l’amour de son fils, Manuel, joué par Arturo Sancho.

De cette manière, après La première de « La Promesse », Eva Martín a gagné en popularité auprès des téléspectateurs en relevant le défi d’être la marquise de Luján dans la production télévisée. Ici, nous vous en disons plus sur ce que l’on sait de son biographie et parcours.

QUI EST EVA MARTÍN, L’ACTRICE DE CRUZ EZQUERDO DANS « LA PROMESA » ?

Quel âge avez-vous?

Eva Martin a 48 ans.. L’actrice espagnole est originaire de Gérone et a excellé dans le cinéma, la télévision et le théâtre. De plus, elle est titulaire d’un diplôme en philologie anglaise et possède une formation approfondie en théâtre et en musique. Il a été chanteur pour des groupes de bossa nova, ethnique, jazz, bluesentre autres styles.

Comment a été votre parcours ?

Martín a fait ses débuts à la télévision en 2006 avec la série « Amitiés dangereuses », où il a donné vie au personnage de Julio. puis vint « Le commissaire »« Celui qui vient », « Hôpital central »« Merlí Sapere aude », « Disparu » et, récemment, « La promesse » et « L’invisible ».

Au cinéma, il a fait partie du casting de « El perfecto desconocido », « Viral », « Plan de fuga », « La tribu » et le dernier film auquel il a participé était « Douleur et gloire » de Pedro Almodóvar, film avec Antonio Banderas.

Qui est votre partenaire ?

pas connu qui est le partenaire d’Eva Martin. L’actrice espagnole garde sa vie privée loin des projecteurs et des réseaux sociaux. Par conséquent, on ne sait pas s’il est actuellement dans une relation amoureuse.

Que publiez-vous sur vos réseaux sociaux ?

Eva Martin compte 3 000 abonnés sur Instagram, où il partage habituellement des photos et des vidéos de son travail sur les plateaux de télévision et aussi des moments divertissants avec ses proches. La figure de la télévision apparaît généralement souriante et reconnaissante du chemin parcouru par sa vie.

