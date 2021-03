Produits RPL Quality disponibles dans les catalogues Tecdoc et Teccat

Texte: Carlos Moura

Date: 3 mars 2021

Les produits pour tous les domaines de la climatisation automobile de la marque RPL Quality sont déjà disponibles dans les catalogues Tecdoc et Teccat.

Afin de satisfaire les besoins et les attentes des partenaires commerciaux, les produits RPL Quality, la marque propre de RPL Clima, sont déjà disponibles dans les catalogues Tecdoc et Teccat.

De cette manière, RPL Clima propose des produits pour tous les domaines de la climatisation grâce à l’identification des plaques d’immatriculation et des références d’origine.

Rappelons que RPL Clima est actuellement l’un des principaux fournisseurs de pièces pour la climatisation automobile dans la péninsule ibérique. L’entreprise a plus de sept mille références en stock.

Basée dans le parc industriel de Vilamoura, RPL Clima est l’une des entreprises portugaises de référence dans la fourniture de pièces de climatisation pour véhicules légers, minibus, camionnettes, camions, engins de chantier, engins agricoles et transport frigorifique.

LIRE TROP

RPL Clima fournit un service client via Whatsapp

Pour soutenir son activité et assurer un approvisionnement efficace, l’entreprise dispose d’un entrepôt d’une superficie de plus de 1600 m2, lui permettant d’approvisionner non seulement l’ensemble du territoire national, mais aussi l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique.

En 2015, RPL Clima a lancé sa propre marque RPL Quality, qui s’engage à fournir un produit de qualité à des prix compétitifs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂