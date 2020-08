Producteur: Le budget anime a fortement augmenté depuis l’année dernière

Le producteur d’anime Yoshitada Fukuhara, qui a travaillé sur «Kemono Friends», «Kemurikusa» et d’autres séries, a récemment donné quelques aperçus des effets sur l’industrie de l’anime grâce à des licences d’entreprises étrangères. Sur Twitter il a déclaré que le budget avait fortement augmenté au cours de l’année écoulée.

Le budget aurait fortement augmenté

Alors que Fukuhara écrivait il y a un an que le budget moyen d’un épisode d’anime devrait être d’environ 15 millions de yens (environ 120200 euros), il a corrigé son tweet aujourd’hui avec des chiffres mis à jour. Certains studios sont désormais censés disposer d’un budget moyen de 20 millions de yens (environ 160 250 euros) pour un épisode du comité de production, une association de plusieurs sociétés pour produire un anime. De plus, des redevances sont possibles pour les titres à succès.

Selon Fukuhara, les studios qui reçoivent des redevances sont généralement des studios plus grands qui produisent les séries les plus populaires de la saison. Les licenciés étrangers étant avant tout intéressés par des noms connus, des studios et des œuvres originales à succès, il est concevable que le budget plus élevé soit utilisé en particulier pour promouvoir les jeunes talents.

D’un autre côté, Fukuhara a déclaré qu’il était difficile pour les petits studios de se rendre même à la table des négociations pour recevoir des redevances. Les redevances des entreprises nationales, telles que les chaînes de télévision locales, devraient également continuer à diminuer.

À l’avenir, le producteur peut imaginer que davantage de studios produiront des œuvres dont ils détiennent les droits ou dont ils siègent au comité de production, comme c’est le cas avec Toei Animation. La question de savoir si cela se produira réellement reste dans les étoiles.

Malgré les bonnes nouvelles, il convient de noter que les chiffres de Fukuhara ne sont que des estimations et que chaque contrat est différent, ce qui signifie que le budget de chaque épisode peut varier considérablement, à la fois positivement et négativement.