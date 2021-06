Procurez-vous les jeux Far Cry à moindre coût dans la vente Ubisoft Store !

Pendant que Loin cri 6 dans le Octobre 2021 Pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC apparaît, vous avez encore un peu de temps pour rattraper votre retard sur les anciennes pièces de la série. Comme c’est bien que l’Ubisoft Store en ait actuellement un Vente Far Cry a lieu, dans lequel toutes les ramifications de la série avec tous les DLC et les passes de saison sont considérablement réduites. Vous pouvez obtenir « Far Cry 3 » pour seulement 3 euros, « Far Cry 4 » pour 6 euros et « Far Cry 5 » pour seulement 9 euros.

Important: A noter qu’il existe actuellement un Bon de 10 euros utilisable à partir d’un montant minimum de commande de 15 euros. Cela peut vous faire économiser plus d’argent ici et là.

Tous les jeux Far Cry de l’Ubisoft Store réduits

Si vous souhaitez acheter plusieurs jeux de la série en même temps, nous vous recommandons l’un des packs suivants. Il contient plusieurs titres ainsi que divers DLC.

Pack Bronze Far Cry Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3

Pack Argent Far Cry Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Dragon de sang, Far Cry 4

Pack Or Far Cry Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Dragon de sang, Far Cry 4, Far Cry Primal

Pack Platine Far Cry Far Cry, Far Cry 2 Édition Fortune, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4 Gold Edition, Far Cry Primal Digital Apex Edition, Far Cry 5 Gold Edition, Fa.r Cry New Dawn Deluxe Edition



Nous listons ci-dessous tous les jeux Far Cry réduits.

Vous pouvez également précommander « Far Cry 6 » dès maintenant. Nous avons toutes les informations sur les différentes versions résumé dans ce guide.

En être loin

Far Cry 2

Loin cri 3

Fary pleure 4

Far Cry Primal

Loin cri 5

Far Cry Nouvelle Aube