Prochaines Peugeot 208 et 2008 exclusivement électriques? Possibilité qui gagne en force

Désormais à la tête des destinations d’Alfa Romeo après la naissance de Stellantis, Jean-Philippe Imparato a laissé quelques idées sur l’avenir de Peugeot 208 et 2008 avant de cesser d’être le directeur exécutif (PDG) de la marque française.

Selon lui, la génération actuelle des deux modèles devrait être la dernière à utiliser des moteurs à combustion. De cette manière, les prochaines 208 et 2008, qui ne devraient voir le jour qu’en 2025-2026, pourraient n’apparaître que comme des modèles 100% électriques.

Si vous vous souvenez bien, les Peugeot 208 et 2008 actuelles ont déjà des variantes électriques – les e-208 et e-2008. Actuellement, et selon Autocar, une unité sur cinq vendue de ces modèles est déjà électrique, laissant la perspective qu’une éventuelle électrification totale pourrait même être bien accueillie.

Les ventes de véhicules électriques continuent d’augmenter d’année en année, si bien qu’au milieu de cette nouvelle décennie, elles peuvent être à un niveau suffisamment élevé pour garantir la facturation et surtout la rentabilité nécessaire à un changement définitif de groupe de conduite. .

L’électrification est l’avenir

Ces déclarations de Jean-Philippe Imparato s’inscrivent dans ce qui semble être l’avenir de Stellantis et donc de Peugeot: l’électrification.

L’engagement de Stellantis dans l’électrification se traduit dans les projets futurs du groupe: nous avons déjà vu la nouvelle plateforme eVMP, capable de recevoir uniquement des groupes de conduite électrifiés; la construction d’une usine de batteries sur le sol européen en partenariat avec Total; jusqu’à la conversion de l’usine de Trémery, seule «seule» la plus grande usine de moteurs diesel au monde, pour la production de moteurs électriques (ce qui est déjà en cours).