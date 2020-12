Prochaine Apple Watch avec Touch ID et caméra sous l’écran?

Apple pourrait non seulement intégrer la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID dans une prochaine Apple Watch, mais également un appareil photo directement sous l’écran qui disparaît complètement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ceci est au moins indiqué par deux nouveaux brevets d’Apple accordés par le bureau américain des brevets L’Office américain des brevets et des marques a maintenant publié (via MacRumors). Plus précisément, il s’agit d’un système de reconnaissance biométrique dans un dispositif électronique. En d’autres termes: un capteur d’empreintes digitales dans le bouton latéral de l’Apple Watch.

Nous nous souvenons: cette forme d’intégration ne serait pas entièrement nouvelle. Pour la génération actuelle d’iPad Air, Apple a également choisi un bouton latéral pour Touch ID, après que le capteur ait toujours été logé dans le bouton d’accueil.

Apple Watch avec Touch ID renforcerait la sécurité

Pour une Apple Watch avec Touch ID, plusieurs domaines d’application sont décrits dans le document, notamment l’identification du porteur, le déverrouillage de l’appareil et l’authentification des applications. La sécurité de la montre intelligente d’Apple repose actuellement sur un code qui, une fois entré avec succès, n’est plus vérifié jusqu’à ce que le porteur retire la montre du poignet. Avec Touch ID, Apple pourrait considérablement augmenter la sécurité de l’Apple Watch et mieux sécuriser les services tels que Apple Pay.

Un affichage à deux niveaux apporte ces avantages

Non moins intéressant est un brevet sous la désignation «Appareils électroniques à affichage à deux étages» qu’AppleInsider a découvert. Il parle d’un écran en couches avec un appareil photo et un flash qui ne seraient visibles qu’en cas de besoin et d’utilisation. Des écrans à deux étages seraient également envisageables pour l’iPhone, qui en théorie pourrait éliminer l’encoche. Cependant, le brevet se concentre sur l’Apple Watch.

Avec un affichage en deux étapes, l'Apple Watch pourrait avoir une caméra directement sous l'écran.

La solution en deux étapes aurait également l’avantage que chaque niveau d’affichage pourrait réagir différemment. En pratique, une couche pourrait être utilisée pour la vidéo rapide et une autre pour afficher du contenu statique. Dans l’ensemble, la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch devrait s’améliorer.

Comme toujours, il reste à voir si un ou les deux brevets seront jamais réalisés. Apple ne devrait pas présenter de nouvelle Apple Watch avant l’automne 2021 au plus tôt.