Prochain produit Apple officiellement en juin? Le casque VR devrait venir ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple a déjà bouleversé des secteurs entiers à plusieurs reprises – le lancement sur le marché de l’iPhone en 2007, par exemple, est considéré comme un moteur majeur de la révolution des smartphones. L’entreprise pourrait réaliser quelque chose de similaire avec les casques VR. Le premier casque Apple pourrait arriver sur le marché dès l’année prochaine. La présentation peut avoir lieu dans un avenir prévisible

Les rumeurs sur un casque Apple avec des fonctionnalités de réalité virtuelle existent depuis longtemps, mais elles sont récemment devenues plus concrètes – y compris les dates de sortie possibles. L’analyste Ming-Chi Kuo est l’un des experts qui a déjà fait des prédictions sur le prochain coup d’état matériel d’Apple. Dans une évaluation actuelle, Kuo devient clair: Apple vise la sortie du premier casque VR interne pour la mi-2022 – mais la présentation pourrait avoir lieu beaucoup plus tôt.

affichage







Apple MacBook Pro (M1)

+ o2 gratuit illimité Max + routeur WiFi Huawei WiFi 3s M1 – petite puce. Saut gigantesque (Performances incroyables et efficacité énergétique à la pointe de l’industrie)

Batterie pour toute la journée (Jusqu’à 20 heures d’autonomie de la batterie)

Volume de données LTE et 5G illimité (avec jusqu’à 300 Mbit / s)

Il y a de plus en plus de preuves de casques VR d’Apple

La société a présenté divers produits révolutionnaires au public bien avant le lancement réel sur le marché. Le premier iPhone, par exemple, a été présenté environ six mois avant sa sortie. Avec l’Apple Watch, il s’est même écoulé près de sept mois entre l’événement et la disponibilité. Quelque chose de similaire est concevable pour le casque VR ciblé. Le journaliste de Bloomberg et expert Apple Mark Gurman a rendu compte en mars – tout comme Kuo maintenant – des plans de sortie du casque Apple. Selon Gurman, cependant, la société annonce déjà le nouveau matériel dans les mois à venir – ce qui, même selon les normes Apple, serait loin d’ici le milieu de l’année prochaine.

Apple annonce-t-il bientôt un casque VR?

La conférence des développeurs d’Apple WWDC en juin 2021 serait un événement auquel une annonce correspondante pourrait bien s’intégrer. Cela donnerait à l’entreprise la possibilité d’intégrer des fournisseurs tiers à un stade précoce et de les équiper potentiellement d’outils de développement pour les applications de réalité virtuelle. Par exemple, au moment où le casque sortira l’année prochaine, il pourrait déjà y avoir une abondance d’applications et de jeux installables (si Apple fournit quelque chose comme ça), ce qui rendrait le matériel plus attrayant pour les clients.



Les casques VR actuels comme l’Oculus Go sont relativement volumineux. Apple fera-t-il mieux? (© 2018 COURBE)









Calendrier d’Apple avec casque VR et lunettes AR

Les différentes déclarations de Kuo et Gurman pourraient également avoir une autre raison: ils peuvent parler de deux produits différents. Gurman a indiqué le projet d’Apple de sortir deux gadgets VR dès janvier 2021: alors qu’un casque VR «classique» à prix élevé sera disponible en 2022, des lunettes nettement plus minces et plus légères peuvent alors être attendues. Ce dernier est plus orienté vers les fonctionnalités de réalité augmentée comme l’affichage des notifications dans le champ de vision de l’utilisateur. Selon les experts, vous pouvez vous attendre à des innovations majeures d’Apple dans les prochaines années.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin