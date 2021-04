Prochain jeu Battlefield conçu pour PS5, révélation complète à venir

La prochaine entrée de la série Battlefield sera lancée cette année, a confirmé EA, et il semble qu’elle sera conçue pour tirer pleinement parti de la PlayStation 5. Bien que le développeur DICE ne va pas jusqu’à exclure complètement une PS4 version, il déclare dans un article de blog: «Échelle épique. Guerre militaire totale. Moments fous et inattendus. Destruction qui change la donne. Batailles massives, remplies de plus de joueurs et de chaos que jamais. consoles et PC de nouvelle génération. «

L’équipe signe en promettant qu’une révélation complète arrive « bientôt », ce qui pour nous ressemble à un dévoilement lors d’une diffusion EA Play dans le cadre de l’E3 2021. D’autres détails incluent le fait que Criterion Games travaille également sur le prochain épisode de Battlefield, et DICE LA aussi. Les deux studios aident l’équipe principale à donner vie à leur «vision commune du jeu» tandis qu’un autre groupe de développeurs travaille à l’amélioration de la technologie du titre actuellement sans nom. « Ensemble, nous créons une expérience époustouflante que vous pourrez apprécier plus tard en 2021. »

De nombreux détails dans le billet de blog avaient déjà fait l’objet de rumeurs et de spéculations, mais il est toujours agréable de recevoir la confirmation que le jeu Battlefield lancé cette année sera en effet conçu pour le matériel PS5 ainsi que pour les PC haut de gamme et la Xbox Series X. ce fait vous excite? Mettez-vous à couvert dans les commentaires ci-dessous.