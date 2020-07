Procès Google, Amazon, Facebook,Apple : comment le suivre en direct

À partir de 12 h HE le mercredi 29 juillet, les dirigeants de l’industrie de la technologie se présentent devant un sous-comité du Congrès pour défendre leurs pratiques commerciales. Une grande partie de la préparation de l’audience a été centrée sur la liste des invités sans précédent, qui comprend des PDG d’Apple, d’Amazon, de Facebook et de Google. Ce sera la première fois que certains des hommes se présenteront devant le Congrès et de loin l’audience la plus importante depuis l’antitrust contre Microsoft à la fin des années 90.

Le pouvoir judiciaire de la Chambre diffuse en direct les débats sur cette page, nous nous attendons donc à ce qu’un lien y soit publié peu de temps avant le début de l’audience.

L’audience sera centrée sur le témoignage de quatre PDG: Tim Cook d’Apple, Jeff Bezos d’Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai de Google. Les PDG seront confrontés aux questions de les membres du sous-comité de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif – un sous-ensemble du Comité judiciaire de la Chambre plus large.

Un procès attendu par le monde

Dirigés par le représentant Jim Jordan (R-OH), les républicains du comité ont également fait pression pour que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, témoigne à l’audience, bien que la tentative semble avoir échoué et qu’il est peu probable que Dorsey apparaisse.

En raison de la pandémie de coronavirus, les PDG devraient témoigner à distance, apparaissant depuis leurs emplacements respectifs par vidéoconférence. C’est une nouvelle approche pour le sous-comité, et cela peut donner plus d’occasions aux sujets de rechercher des réponses à la volée.

L’audience débutera à 12 h HE le mercredi 29 juillet. L’audience devrait durer l’après-midi, y compris un entracte.

L’audience devait initialement avoir lieu le lundi 27 juillet, mais elle a été reportée après la mort du représentant John Lewis (D-GA), un leader des droits civiques de longue date qui mentait en état au Capitole américain pendant la période initialement prévue. temps. La procédure antitrust a été reportée de 48 heures pour permettre aux membres du Congrès de présenter leurs respects, la nouvelle date étant annoncée au cours du week-end.

Lien Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVvv3JRCVQAl6ovogDum4hA