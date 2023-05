Procès contre Netflix pour Queen Cleopatra: de quoi s’agit-il et comment cela affecte-t-il sa première

Oui ok Netflix C’est l’une des plateformes les plus choisies au monde tant par les producteurs pour diffuser leurs créations que par les téléspectateurs pour profiter de leur catalogue, à plusieurs reprises, il a offensé différents pays. Pour cette raison, au-delà du fait qu’elle est l’une des plateformes avec la bibliothèque de séries et de films la plus variée, c’est aussi l’une de celles qui a reçu le plus de demandes.

Et maintenant il ajoute un nouveau procès contre Netflix à la liste éternelle qu’il a. C’est un contre Reine Cléopâtreune nouvelle série qui sera diffusée dans le monde entier le 10 mai prochain. La série documentaire est produite par Jada Pinkett-Smith et continue, comme son nom l’indique, l’histoire de Cléopâtre.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel indique : « La productrice exécutive Jada Pinkett Smith présente cette série documentaire qui explore la vie de reines africaines emblématiques. Cette saison est consacrée à la reine Cléopâtre, la femme la plus célèbre, la plus puissante et la plus incomprise du monde ; une reine audacieuse dont la beauté et le charme ont éclipsé sa plus grande force : son intelligence. Cléopâtre est devenue une icône et son histoire a été dépeinte et réécrite au fil du temps. Maintenant, cette série recadre sa vie fascinante et son sens politique, tout en posant des questions sur ses racines, un sujet qui continue de faire débat. »

Et, sans aucun doute, au fur et à mesure qu’il développe son synopsis, il a déjà suscité quelques débats. Ceci est dû au fait Des historiens égyptiens ont poursuivi Netflix pour « falsification d’informations sur l’histoire égyptienne ». Parce que? Parce que l’actrice qui joue Cléopâtre, cette fois, est noire. L’interprète est Adele James et elle a reçu des milliers de critiques non pas pour son travail, mais pour sa couleur.

Quel est le procès et comment affecte-t-il la série?

Comme on l’a appris ces dernières semaines, un avocat égyptien a déposé une plainte demandant qu’une action en justice soit engagée pour bloquer complètement Netflix en Égypte et empêcher ainsi la diffusion de l’émission. D’après ce que l’avocat assure, ce documentaire viole les lois sur les médias du pays.

C’est parce que, plus d’une fois, Les historiens grecs ont décrit Cléopâtre (Alexandrie – 69 avant JC) comme une femme appartenant à une dynastie de langue grecque d’ascendance européenne et non noire. Par conséquent, l’allégation indique que Netflix propagerait de faux faits, désinformant ainsi la population.

Selon la plainte, Netflix tente de « promouvoir la pensée afrocentrique qui comprend des slogans et des écrits destinés à déformer et à effacer l’identité égyptienne ».

Comment ce procès affecte-t-il la première de la série?

L’avocat chargé de l’affaire, qui s’est présenté sous le nom de Mahmoud al Semary, a demandé à un procureur de prendre « les mesures juridiques nécessaires dans l’affaire ». En même temps, Les autorités égyptiennes ont encouragé Netflix à ne pas faire traduire la série dans différentes langues. Ceci afin que son histoire soit exempte de « désinformation ».

En même temps Mahmoud al Semary a demandé devant le ministère public que Netflix Egypt retire la bande-annonce et ne poursuive pas les plans de publication. Cependant, jusqu’à présent, la plate-forme ne s’est pas exprimée, donc tout indique que le documentaire sera partagé de la même manière, au moins pour le reste du monde où l’Egypte ne peut pas influencer.

Comment le public égyptien a-t-il réagi ?

Contrairement aux autorités égyptiennes, les téléspectateurs ont soutenu la proposition de Netflix. Comme indiqué à plus d’une occasion, C’est ainsi qu’une image plus réaliste de la fille de Ptolémée XII sera révélée. Mais, en revanche, différents égyptologues ont exprimé leur désaccord, comme Zahi Hawass qui a accordé une interview contre ce documentaire.

« Netflix essaie de semer la confusion en diffusant des faits faux et trompeurs selon lesquels l’origine de la civilisation égyptienne est noire », a-t-il assuré puis appelé les Égyptiens à s’opposer au service de streaming. D’autre part, il a également souligné: « C’est complètement faux. Cléopâtre était grecque, ce qui signifie qu’elle avait la peau claire, pas noire. ».

Quant à Jada Pinkett Smith, la créatrice de ce show, elle a plus d’une fois déclaré que le but d’avoir choisi des acteurs noirs est « un clin d’œil à la conversation séculaire sur la race du dirigeant ». De plus, il convient de noter que Reine Cléopâtre n’est qu’une partie de sa série, qui s’intitule « Reines africaines » initialement.

Pour cette raison, Smith a assuré l’importance de ces productions, en particulier pour elle et sa communauté lorsqu’elle a été consultée à ce sujet. « Nous ne voyons ni n’entendons souvent d’histoires sur les reines noires, et c’était très important pour moi, ainsi que pour ma fille, et juste pour que ma communauté puisse entendre parler de ces histoires car il y en a tellement! », a dit. Sur ce, il a précisé qu’au-delà des débats, il ira de l’avant.

