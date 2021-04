Procès Apple: dégâts d’eau malgré l’indice IP ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

ulsonix Aspirateur eau et poussière - 1 400 W - 30 l FLOORCLEAN 30D

Un aspirateur eau et poussière polyvalent pour toutes les situations Cet aspirateur industriel ulsonix nettoie en profondeur et avec rapidité les surfaces les plus variées. Il convient aussi bien aux sols secs qu’humides, c‘est pourquoi il est parfait pour les secteurs artisanal et industriel, de même pour le