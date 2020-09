Procédure contre les rappeurs gangsters: le procureur demande l’emprisonnement de Gzuz

Le rappeur Gzuz du 187 gang de rue doit-il aller en prison? Si la poursuite a son chemin, oui. L’avocat de la défense, cependant, souhaite un acquittement pour son client. Le verdict sera rendu fin septembre.

Dans le procès contre le gangster rappeur Gzuz, le procureur de la République a exigé un an et deux mois de prison sans libération conditionnelle. L’accusé, de son vrai nom Kristoffer Jonas Klauss, était coupable de tous les chefs d’accusation, a déclaré le procureur Daniel Austen devant le tribunal de district de Hambourg. Il n’a pas non plus été en mesure de faire un pronostic social positif, car le prévenu était en probation et avait été condamné à plusieurs reprises.

Le leader du groupe de hip-hop hambourgeois 187 Strassenbande est accusé d’avoir violé la loi sur les armes à feu, la possession de drogue et des lésions corporelles, entre autres. Il aurait tiré plusieurs fois avec un pistolet à blanc le soir du Nouvel An 2018, bien qu’il lui soit interdit de porter des armes de quelque nature que ce soit. La police avait enquêté après que le rappeur ait publié des vidéos sur Internet.

Une perquisition à domicile en avril 2018 a trouvé 17 grammes de marijuana, 2,5 grammes de crystal meth et des pétards dans son appartement de Hambourg. Les autorités ont également trouvé une arme à feu à blanc et des munitions dans sa maison à Halstenbek près de Hambourg. En février, le rappeur gangster aurait tenté de voler une bouteille d’oxygène dans une ambulance non verrouillée. Et en mars, Gzuz aurait frappé une jeune femme au visage avec le plat de sa main sur la Reeperbahn qui voulait prendre un selfie avec lui. Gzuz avait présenté des excuses à la femme et aux ambulanciers au tribunal, et la jeune femme de 19 ans avait retiré sa plainte.

L’avocat décrit la procédure comme « inéquitable »

L’avocat de la défense Christopher Posch a appelé à un acquittement de toutes les charges. « N’importe qui d’autre dans la salle aurait été abandonné », a déclaré Posch, faisant référence à toutes les accusations. Mais pas avec son client, qui est considéré comme un « ennemi de l’Etat » et un « méchant gangster rappeur ». Il s’est excusé auprès de toutes les personnes concernées. Cette procédure était injuste dès le premier jour. Concernant un clip vidéo, Posch a déclaré qu’il était « difficile à supporter pour le tribunal qu’il puisse s’agir d’art ». Un art qui pourrait ne pas vous convenir.

Au début du procès, Gzuz s’est excusé pour son comportement agressif devant le tribunal le 18 août. A cette époque, il avait eu un véritable échange de coups avec le juge de district Johann Krieten et avait été exclu pour comportement inapproprié. L’avocat de la défense a déclaré que le rappeur était très en colère parce que sa fiancée devait témoigner devant le tribunal, mais cela ne justifiait pas son comportement. Le juge de district Johann Krieten veut annoncer son verdict le 29 septembre.