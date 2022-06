Problèmes Windows 11 : bogues courants et correctifs appropriés

La dernière version du système d’exploitation de Microsoft, Windows 11, est disponible depuis octobre 2021. Mais les utilisateurs se plaignent toujours de diverses erreurs. Nous résumons quelques bugs courants et vous expliquons comment résoudre les problèmes.

Par Sébastien Weber

Problèmes de détection de votre imprimante



Certaines imprimantes ne sont pas reconnues via une connexion USB dans Windows 11.



Image : © Tiko/stock.adobe.com 2020



Windows 11 a parfois des problèmes pour reconnaître les imprimantes connectées au PC via USB. Les appareils Brother sont particulièrement touchés. Cette erreur se présente sous différentes formes sur Windows 11 :

Le PC ne reconnaît pas du tout l’imprimante.

Le PC reconnaît l’appareil, mais pas comme une imprimante ou comme le bon modèle.

Le PC reconnaît correctement l’imprimante, mais les paramètres changent soudainement ou vous devez entrer votre mot de passe administrateur pour chaque travail d’impression.

Vous pouvez contourner cette erreur en ne connectant pas l’imprimante via USB mais, par exemple, via WLAN si votre imprimante le prend en charge. Microsoft a également publié une mise à jour pour Windows 11 (KB5006746) censée remédier à la situation.

Baisse ou mauvaise performance



Divers correctifs garantissent que les problèmes de performances dans Windows 11 sont résolus.



Image : © Microsoft 2021



Quelle que soit la puissance du matériel de votre PC, sous Windows 11, votre ordinateur peut rapidement atteindre ses limites. Microsoft a déjà résolu trois problèmes :

Utilisation élevée de la mémoire : L’Explorateur Windows peut peser lourdement sur la mémoire de votre ordinateur sans raison apparente. Si vous voyez cette erreur, installez la mise à jour Windows KB5006746.

L’Explorateur Windows peut peser lourdement sur la mémoire de votre ordinateur sans raison apparente. Si vous voyez cette erreur, installez la mise à jour Windows KB5006746. Performances médiocres avec les processeurs AMD Ryzen : Certains processeurs Ryzen présentent des problèmes de latence sur Windows 11. Cela réduit les performances jusqu’à 15 %. Ceci est particulièrement visible dans les jeux. Dans ce cas, le patch KB5006746 mentionné ci-dessus peut également aider.

Certains processeurs Ryzen présentent des problèmes de latence sur Windows 11. Cela réduit les performances jusqu’à 15 %. Ceci est particulièrement visible dans les jeux. Dans ce cas, le patch KB5006746 mentionné ci-dessus peut également aider. Stockage SSD lent : Les SSD, en particulier les SSD NVMe, se distinguent par leurs vitesses de lecture et d’écriture élevées. Cependant, Windows 11 surcharge certains modèles avec un nombre inutilement élevé d’accès en écriture, ce qui dégrade les performances. La mise à jour KB5007262 corrige ce problème.

Mauvais affichage des couleurs sur les moniteurs HDR



Les moniteurs HDR sont en fait censés fournir des images détaillées, mais un bogue dans Windows 11 provoque le contraire.



Image : © YouTube/Jared Busch 2019



Les moniteurs HDR doivent afficher l’exposition et les couleurs de manière intensive et réaliste. Windows 11 pose parfois des problèmes, de sorte que les tons blancs sont émis de manière incorrecte. Cela affecte toutes les couleurs claires.

Ce problème est particulièrement évident dans les programmes d’édition d’images. Microsoft s’est déjà occupé de ce bogue avec la mise à jour KB5008353.

Le logiciel Kaspersky a cessé de fonctionner

Si vous utilisez le programme antivirus populaire de Kaspersky et qu’il ne démarre pas (plus), la réinstallation de l’outil peut vous aider.

Mais il peut également s’agir d’un bogue connu de Windows 11 qui bloque le programme. Résultat : il ne se met pas à jour correctement. Ce bogue devrait être corrigé avec la mise à jour Windows KB5007262.

Problèmes avec le pilote audio Intel

Chaque utilisateur de Windows connaît et craint le soi-disant écran bleu. Cela signale un crash complet du PC, où seul un redémarrage aide et toutes les données non enregistrées sont perdues.

C’est exactement ce qui peut vous arriver régulièrement sur les ordinateurs Windows 11 qui utilisent la technologie Smart Sound d’Intel. Les problèmes de pilote sont à blâmer. Microsoft n’a pas encore de solution pour cela, mais Intel a fourni un nouveau pilote qui pourrait vous aider.

Vous pouvez vérifier si vous avez besoin de ce pilote dans le Gestionnaire de périphériques :

Appuyez simultanément sur les touches Windows et Pause. Cela vous amènera à la fenêtre Informations système où le Gestionnaire de périphériques est lié – ouvrez-le. Faites défiler jusqu’à « Périphériques système » et cliquez sur la petite flèche à côté pour afficher tous les périphériques système. Recherchez le « contrôleur audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST) » dans cette liste et double-cliquez dessus. Dans l’onglet « Pilote », vous trouverez la « Version du pilote ». S’il s’agit de 10.29.0.5152, 10.30.0.5152 ou même d’une version antérieure, téléchargez la mise à jour liée.

Mises à jour régulières de Windows recommandées

Étant donné que Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour Windows 11, vous devez rechercher en permanence de nouveaux correctifs pour le système d’exploitation.

Ils corrigent la plupart des problèmes en temps opportun et corrigent souvent les vulnérabilités de sécurité que les développeurs ont remarquées ou signalées. De telles vulnérabilités pourraient autrement être utilisées par des criminels pour installer des logiciels malveillants sur votre ordinateur, par exemple.

