Problèmes pour The Walking Dead : l’un des protagonistes démissionne de son spin-off

AMC

La série zombie AMC créée par Frank Darabont diffuse sa 11e et dernière saison. En plus de Craindre le mort-vivantpréparer de nouveaux spectacles au sein de l’univers.

©IMDBLa série se terminera cette année.

L’univers zombie qui a revitalisé le genre, Les morts qui marchent, était prêt à poursuivre son expansion. Après la sortie de Craindre le mort-vivant de nouveaux projets étaient en route grâce aux différents spin-off annoncés, ainsi qu’à la trilogie de films centrée sur Rick Grimes et mettant en vedette andrew lincoln qui s’apprêtent à passer sur grand écran pour raconter ce qui est arrivé à ce personnage qui a mystérieusement disparu dans la neuvième saison.

L’un des nombreux spin-offs qui avaient tout prêt à commencer le tournage avant la fin de l’année, en vue d’une sortie en 2023, était celui dans lequel ils allaient jouer. Norman Reedus et Melissa McBride. Il était connu sous le nom de « Daryl et Carol » (ce n’était pas le titre officiel), comme les personnages qu’ils ont donné vie dans la série des AMCallait se concentrer sur ce qu’était la vie pour eux deux dans un scénario très différent de celui vu jusqu’à présent.

L’idée de la production était de déplacer les acteurs du prochain trimestre en Europe, où ils allaient commencer le tournage. Cependant, Melissa McBride Il a dû démissionner en raison de problèmes d’horaire et a quitté cette production avec une incertitude totale. Jusqu’au moment, roseau Il est toujours lié au projet, il pourrait donc y avoir des réécritures qui nous permettront d’en savoir plus sur son personnage, même si jusqu’à présent rien n’a été dit à ce sujet.

+Ce qu’ils ont dit de l’environnement de Melissa McBride

L’actualité du jeu Melissa McBride Cela a été confirmé dans un communiqué de AMC. « Melissa McBride a donné vie à l’un des personnages les plus intéressants, réels, humains et populaires de l’univers de Les morts qui marchent. Malheureusement, il ne pourra pas participer au spin-off précédemment annoncé centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletierqui se déroulera et tournera en Europe cet été et sortira l’année suivante »ont-ils averti dès le signal.

Dans la déclaration, le signal a expliqué: « Déménager en Europe est devenu logistiquement impossible pour Mélisse en ce moment. On sait que les fans seront déçus de cette nouvelle, mais l’univers de Les morts qui marchent continue de croître et de se développer de manière passionnante, et nous sommes impatients de voir carol encore dans le futur ». Les spin-offs qui restent en vigueur pour l’instant sont Contes des morts-vivantsune série d’anthologies et la production sans nom qui mettra en vedette Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan).

