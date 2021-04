Problèmes pour l’avenir de The Witcher sur Netflix

Le sorceleur a été un produit qui a bien fonctionné pour le service de streaming Netflix depuis sa création, se positionnant comme la série la plus réussie de l’histoire de la plateforme jusqu’à la première de Bridgerton. Grâce à cette réalisation, on a pensé à une préquelle qui est déjà confirmée sous le nom The Witcher: Origine du sang, mais est entré dans l’incertitude après le départ de son protagoniste.

Qu’est-ce que Blood Origin? Selon les premières avancées officielles, se déroulera dans un monde elfique 1200 ans avant le monde et racontera une histoire perdue dans le temps: la création du premier prototype de Witcher et les événements qui mènent à la « conjonction des sphères » fondamentale, lorsque les mondes des monstres, des hommes et les elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.

Ce jeudi les médias américains Date limite a rapporté que son protagoniste, Jodie Turner-Smith, qui devait incarner Éile, a quitté le projet. « En raison d’un changement dans le calendrier de production de la série limitée The Witcher: Blood Origin, malheureusement Jodie Turner-Smith ne pourra plus continuer »a déclaré un porte-parole de Netflix.

Éile C’est une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, qui a quitté son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand bilan sur le continent l’oblige à retourner sur le chemin de l’épée dans sa quête de vengeance et de rédemption. La production travaille pour trouver son remplaçant dans la fiction qui pour le moment n’a pas de date de sortie.

Declan de Barra sera le producteur et le showrunner de l’émission, avec Lauren Schmidt Hissrich, créateur de la série Le sorceleur, Protagonisée par Henry Cavill, qui vient de terminer son tournage compliqué et a confirmé que la deuxième saison sera prête pour cette 2021.